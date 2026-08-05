En vivo: Boca le gana 1-0 a Estudiantes en el Ducó y Ascacíbar aplicó la "ley del ex"

Boca y Estudiantes ya juegan el partido pendiente de la segunda fecha del Clausura. El Xeneize necesita ganar para empezar a cambiar su imagen.

Boca tendrá este miércoles una nueva oportunidad para despegar en el Torneo Clausura. Desde las 19, el equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A. El partido será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y tendrá a Silvio Trucco a cargo del VAR.

El Xeneize llega con la necesidad de conseguir su primera victoria en el campeonato. En sus dos presentaciones sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra e igualó 2-2 con Newell's en Rosario, resultados que lo dejaron en la parte baja de la tabla. En el medio, logró avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana al eliminar por penales a O'Higgins, aunque sin despejar las dudas futbolísticas.

Del otro lado estará un Estudiantes que también busca afirmarse en el certamen. El equipo dirigido por Alexander Medina comenzó el Clausura con una derrota como local frente a Independiente, pero se recuperó con una contundente goleada por 3-0 sobre Defensa y Justicia, resultado que le permitió llegar a las tres unidades.

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