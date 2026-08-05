El presidente de Recoleta FC chicaneó a Boca con el césped de la Bombonera y le hizo una provocadora "oferta"
A seis días del partido de ida de octavos de final, Luis Vidal habló del posible cambio de sede del Xeneize y dejó una chicana que hizo ruido.
En Boca todavía no saben si podrán jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana en la Bombonera, pero en Paraguay ya se hicieron eco del posible cambio de sede y no lo pasaron por alto. Luis Vidal, presidente de Recoleta FC, ironizó sobre el estado del campo de juego y hasta se ofreció a colaborar para que llegue en condiciones. El tema fueron las formas.
Luis Vidal pidió jugar en la Bombonera y aprovechó para chicanear a Boca
Mientras el Xeneize ya tuvo que mudar sus partidos frente a Estudiantes y Vélez al Tomás Adolfo Ducó por las malas condiciones del césped, el dirigente guaraní metió el dedo en la llaga. "Si hace falta, nos ponemos a disposición para colaborar con algunos jardineros, con algunas semillas, con lo que haga falta para que la cancha llegue en condiciones para el partido", disparó con una sonrisa que cruzó la frontera.
Ya más serio, Vidal bajó el tono y reconoció que sigue de cerca la incertidumbre sobre el escenario del partido y hasta deslizó que una mudanza podría favorecer a su equipo. "Estuve escuchando que puede ser Huracán o Lanús. Probablemente hasta sea mejor para nosotros en lo deportivo, pero claro que queremos jugar en la Bombonera", aseguró en diálogo con SuperDeportivo Radio.
Claro, la ventaja futbolística puede existir, pero el sueño del humilde club sudamericano, que además este año tuvo su debut absoluto a nivel internacional, sigue siendo jugar en uno de los estadios más emblemáticos del continente y del mundo.
Más allá de la gastada, el mandamás dejó en evidencia el respeto que Boca genera puertas afuera. "Para Recoleta, jugar con Boca es como para Paraguay jugar con Alemania, con Francia, con el propio Argentina en un Mundial. Es algo muy grande. Tienen siete Copas Libertadores, no sé si cuatro títulos del mundo, es de los más grandes del continente, le ganó al Real Madrid", elogió.