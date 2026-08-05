El presidente de Recoleta FC chicaneó a Boca con el césped de la Bombonera y le hizo una provocadora "oferta"

A seis días del partido de ida de octavos de final, Luis Vidal habló del posible cambio de sede del Xeneize y dejó una chicana que hizo ruido.

Ante el posible cambio de sede para la Copa, el presidente de Recoleta FC calentó la previa de la serie vs. Boca.

En Boca todavía no saben si podrán jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana en la Bombonera, pero en Paraguay ya se hicieron eco del posible cambio de sede y no lo pasaron por alto. Luis Vidal, presidente de Recoleta FC, ironizó sobre el estado del campo de juego y hasta se ofreció a colaborar para que llegue en condiciones. El tema fueron las formas.

Luis Vidal pidió jugar en la Bombonera y aprovechó para chicanear a Boca Mientras el Xeneize ya tuvo que mudar sus partidos frente a Estudiantes y Vélez al Tomás Adolfo Ducó por las malas condiciones del césped, el dirigente guaraní metió el dedo en la llaga. "Si hace falta, nos ponemos a disposición para colaborar con algunos jardineros, con algunas semillas, con lo que haga falta para que la cancha llegue en condiciones para el partido", disparó con una sonrisa que cruzó la frontera.

Ya más serio, Vidal bajó el tono y reconoció que sigue de cerca la incertidumbre sobre el escenario del partido y hasta deslizó que una mudanza podría favorecer a su equipo. "Estuve escuchando que puede ser Huracán o Lanús. Probablemente hasta sea mejor para nosotros en lo deportivo, pero claro que queremos jugar en la Bombonera", aseguró en diálogo con SuperDeportivo Radio.

Luis Vidal, presidente de Recoleta de Paraguay. Foto: @Estigarribiapy_ Claro, la ventaja futbolística puede existir, pero el sueño del humilde club sudamericano, que además este año tuvo su debut absoluto a nivel internacional, sigue siendo jugar en uno de los estadios más emblemáticos del continente y del mundo.