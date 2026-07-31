Qué dijo Riquelme sobre el pedido de Arruabarrena de un 9 para Boca y ¿el DT aprobó la llegada de Villa?

Riquelme explicó cómo se trabajó en el mercado de pases, respaldó las incorporaciones y dejó una diferencia sutil al referirse a Villa y a los pedidos del DT.

La sufrida clasificación ante O'Higgins no frenó las consultas sobre el mercado de pases de Boca. En sus últimas declaraciones, Juan Román Riquelme se refirió a los pedidos realizados por Rodolfo Arruabarrena y explicó cómo trabajó la dirigencia para reforzar al plantel. Sin embargo, hubo un detalle en sus palabras que dejó entrever una diferencia entre los futbolistas que llegaron por pedido directo del entrenador y el caso particular de Sebastián Villa.

Consultado sobre el pedido del DT de reforzarse con un 9, el presidente xeneize explicó que esperarán por la evolución de Bareiro, quien se hizo un bloqueo por una hernia de disco y si no funciona deberá someterse a una cirugía, y luego destacó que trabajó en el mercado de pases para satisfacer las demandas del flamante entrenador: "Nosotros siempre tratamos de hacer lo que los entrenadores quieren o nos pasan a través de informes. Él quería un lateral derecho (Leandro Lozano) y tuvimos la suerte de traerlo, el arquero también (Álvaro Montero) y Villa cumplía con las cosas que él quería como delantero también". Esta frase no pasó desapercibida porque, a diferencia de lo ocurrido con el lateral derecho Lozano y el arquero Álvaro Montero, Riquelme no afirmó que Arruabarrena hubiera solicitado específicamente a Villa, sino que destacó que el colombiano cumplía con las características que el técnico buscaba para reforzar el ataque.

De hecho, días atrás el propio Riquelme había señalado que "el entrenador quería un delantero y Villa reúne las condiciones. Ya tiene la ventaja de que conoce todo", una declaración que volvió a poner el foco en el perfil futbolístico del colombiano más que en un pedido puntual por su nombre.

Riquelme explicó los refuerzos que llegaron a Boca y dejó una frase sobre Villa que abrió el debate Riquelme habló del 9 que pidió Arruabarrena y dejó una pista sobre Villa TyC Sports La explicación cobra relevancia porque Boca continúa evaluando la posibilidad de incorporar un centrodelantero. Durante las últimas semanas aparecieron nombres como Luciano Gondou, David Romero y Lucas Passerini, aunque ninguna negociación llegó a buen puerto. En ese contexto, Riquelme dejó en claro que la decisión dependerá en gran medida de la recuperación física de Adam Bareiro, uno de los atacantes que Arruabarrena considera importantes dentro de la estructura del equipo.