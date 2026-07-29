Boca lo pagó US$ 4.800.000, no rindió, Arruabarrena quería recuperarlo y el jugador desea irse por "problemas personales"

Una de las grandes apuestas de los últimos mercados de pases podría dejar Boca tras un flojo desempeño durante su estadía en la Ribera.

En los últimos años, Boca Juniors ha invertido mucho dinero en fichajes de renombre con el objetivo de volver al primer plano internacional. Sin embargo, pocos han logrado destacarse como se esperaba y muchos terminaron decepcionando y en gran manera. Edinson Cavani quizá haya sido el mayor fracaso en el balance expectativas-rendimiento, pero no fue el único.

En 2025, el Xeneize pagó 4,8 millones de dólares por Carlos Palacios, quien llegaba como la gran apuesta de Juan Román Riquelme tras dos muy buenas temporadas en Colo-Colo. Además, contaba con experiencia previa en dos grandes de Brasil como Inter de Puerto Alegre y Vasco da Gama y un puñado de partidos en la Selección de Chile. Y si bien durante sus primeros meses en la Ribera su desempeño parecía ser prometedor, todo se vino abajo rápidamente.

Carlos Palacios quiere volver a Chile @carliitospalaciios00 Durante el segundo semestre del año pasado, las actuaciones del chileno estuvieron lejos de cumplir con lo que se esperaba de él y estuvo marcado por sus reiteradas inconductas. Y en este 2026 una lesión que requirió intervención quirúrgica lo dejó sin acción en todo el primer semestre: tras padecer una sinovitis crónica, a fines de febrero se operó del menisco externo de la rodilla derecha y recién pudo disputar 17 minutos oficiales en el debut de Rodolfo Arruabarrena, ante Sarmiento por la Copa Argentina, DT que tiene intenciones de recuperarlo y lograr su mejor versión en el Xeneize.

Tras sufrir una molestia muscular antes de la ida ante O'Higgins, en las últimas horas el periodista partidario de Boca Sebastián Infanzón informó que el jugador trasandino tiene intenciones de hablar con Riquelme para rescindir su contrato -el cual se extiende hasta diciembre de 2029- y regresar a Chile, ya que más allá de sus problemas físicos, atraviesa cuestiones personales que prefiere afrontar en su tierra natal.