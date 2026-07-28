El presidente de Belgrano comparó a Lucas Passerini ¡con Haaland! y lanzó un ultimátum para Boca: "48 horas"

Luis Artime habló sobre las características del 9 por el que negocia Boca y desconcertó a todos con un insólito paralelismo. Además, le metió presión a Riquelme.

Mientras Boca sigue buscando un 9 para cerrar el mercado de pases, un nombre ganó fuerza en las últimas horas: Lucas Passerini. Sin embargo, en Belgrano no sólo dejaron en claro que no será fácil negociar por el delantero, sino que su presidente Luis Artime elevó la apuesta a más no poder.

Artime sobre el interés de Boca por Lucas Passerini: ¿lo negocia? En primera instancia, el mandamás del Pirata aseguró que, hasta el momento, nadie del Xeneize levantó el teléfono. "No tuve ninguna oferta formal. Todo lo que se habla es por lo que aparece en los medios. No hubo ningún pedido oficial por ningún jugador", afirmó en diálogo con F12 en ESPN, bajándole el tono a los rumores.

Aun así, Artime avisó que, si el interés se transforma en una propuesta concreta, no piensa regalar al delantero de 32 años. "El mejor refuerzo para Belgrano es mantener este plantel. Y si Lucas se tiene que ir, la oferta deberá ser muy, pero muy satisfactoria", sostuvo, dejando en claro que el club no tiene apuro por vender.

La insólita comparación que deslizó el presidente de Belgrano: Lucas Passerini y Erling Haaland Después llegó la frase que rápidamente hizo ruido. Consultado por el valor de una de las figuras del equipo, el presidente evitó hablar de cifras, pero sorprendió con una comparación que desconcertó a todos. "Para mí, hoy Passerini es el Haaland sudamericano", lanzó. Y reforzó su postura al recordar que "lo traje yo al club, cumplió con creces y no tenemos ninguna necesidad de venderlo".