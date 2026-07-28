La IFAB admitió un error arbitral que favoreció a la Selección argentina y generó polémica en el Mundial

Tras varias semanas, el organismo que redacta las reglas del fútbol reconoció que hubo una mala implementación del reglamento en un partido clave de la Selección argentina.

Los detractores de la Selección argentina tienen con qué alimentarse, y todo a partir de una revelación de la International Football Association Board (IFAB). En las últimas horas, el organismo que redacta las reglas del fútbol reconoció que hubo un error arbitral que favoreció a la Albiceleste en su camino hacia la final del Mundial 2026.

El origen remonta a una de las jugadas más discutidas del torneo: la expulsión de Breel Embolo en el duelo ante Suiza por los cuartos de final. A los 28 minutos del segundo tiempo, y con el partido 1-1, el delantero simuló una falta de Leandro Paredes, quien enseguida vio la amarilla por una falta inexistente. Sin embargo, el VAR llamó a João Pinheiro para revisar la acción y el árbitro portugués terminó revirtiendo el fallo: le sacó la tarjeta al argentino y se la mostró al suizo, que ya estaba amonestado y acto seguido fue expulsado.

Video: la falta de Breel Embolo ESPN Esa decisión marcó un antes y un después en el encuentro y Argentina, con un hombre de más, se terminó imponiendo por 3-1 en tiempo suplementario para sellar el pase a semifinales. Desde ese mismo momento despertó miles de cuestionamientos en buena parte del mundo del fútbol que ponía en duda la intervención del VAR.

La IFAB explicó por qué Embolo estuvo mal expulsado en Argentina-Suiza Cuando parecía tema olvidado, la discusión volvió a escena porque la IFAB difundió una aclaración reglamentaria sobre este tipo de jugadas. "Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse", explicó el organismo, dejando claro cuáles son los límites del protocolo.