La lapidaria sentencia del analista de video de la Selección argentina tras volver a ver la final ante España

A poco más de una semana del subcampeonato mundial, Matías Manna hizo un análisis detallado y llegó a una conclusión lógica y, a la vez, difícil de asimilar.

El analista de video de la Selección argentina fue lapidario sobre el desenlace de la final del Mundial.

Mientras muchos todavía intentan encontrar explicaciones a la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 -así surgieron las teorías conspirativas-, dentro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni eligieron un camino mucho más lógico: la autocrítica. Y el que lo hizo fue nada menos que el analista de video, quien aseguró haber visto otra vez el partido contra España y fue terminante con su conclusión.

Qué dijo el analista de video de la Selección sobre la derrota en la final contra España En una entrevista con Urbana Play, Matías Manna contó que volvió a mirar la definición para analizarla estrictamente desde lo futbolístico, aunque reconoció que evitó detenerse en el tiempo suplementario. "Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar", explicó en primer término.

Al instante, el analista de la Albiceleste soltó una tajante frase que refleja lo visto en el MetLife Stadium hace poco más de una semana: "España fue muy superior", sentenció a secas. No obstante, lejos de poner el foco únicamente en la derrota, remarcó que la Selección construyó una identidad que trasciende un resultado.

Messi, devastado al momento de la premiación tras la derrota de Argentina en la final del mundo. EFE "Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar, de juntarse a través de los pases, que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así", sostuvo Manna, valorando el trabajo que se viene realizando en todas las categorías.