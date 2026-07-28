Ni Messi ni el Dibu: la figura que tiene la mejor imagen de la Scaloneta

De acuerdo con el último informe elaborado por Giacobbe Consultores, la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 no modificó de manera significativa el respaldo social a los principales referentes de la Scaloneta .

El relevamiento nacional revela que Lionel Scaloni, Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez mantienen niveles de imagen positiva superiores al 90%, mientras que Rodrigo De Paul y Julián Álvarez también conservan una valoración mayoritariamente favorable.

El estudio, realizado entre el 20 y el 24 de julio sobre una muestra de 1.200 casos en todo el país, evaluó la percepción pública de los principales protagonistas del ciclo de la Selección luego de la Copa del Mundo.

Uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni rompió el silencio y fue tajante sobre las teorías que surgieron tras la final del Mundial.

De acuerdo con la encuesta, Lionel Scaloni lidera el ranking con un 92,2% de imagen positiva , apenas por debajo del 96% que registraba tras el Mundial de Qatar 2022. Su imagen negativa se mantiene prácticamente inexistente, con apenas 0,4%, mientras que el 1,1% tiene una opinión regular.

Muy cerca aparece Lionel Messi, con un 92,1% de imagen positiva . Si bien el capitán también registra una leve baja respecto del 96,7% alcanzado luego de la conquista en Qatar, continúa siendo una de las figuras públicas con mejor valoración entre los argentinos. Su imagen negativa alcanza apenas el 0,5%, mientras que el 4,9% la califica como regular.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez completa el podio con un 91,8% de imagen positiva, prácticamente sin variaciones respecto de las mediciones anteriores. Además, el relevamiento muestra que el respaldo al cuerpo técnico continúa siendo muy alto: el 88% de los consultados considera que Scaloni debe seguir al frente de la Selección argentina, pese a no haber logrado el bicampeonato mundial.

De Paul y Julián Álvarez, con realidades diferentes

Entre los futbolistas de campo aparecen algunas diferencias. Julián Álvarez mantiene una imagen positiva del 85%, aunque registra una caída respecto del 95,8% que había obtenido tras el título de 2022. Al mismo tiempo, aumentó el porcentaje de quienes califican su imagen como regular, que pasó al 11,3%.

El caso más marcado es el de Rodrigo De Paul. Según el informe, el volante conserva un 72,1% de imagen positiva, aunque es el integrante de la Scaloneta que presenta el descenso más importante en comparación con las mediciones posteriores al Mundial de Qatar, cuando alcanzaba el 85,1%. También creció el porcentaje de opiniones regulares, que llegó al 18%, mientras que la imagen negativa se ubicó en 2,8%.

Más allá de esas diferencias individuales, el informe muestra que el vínculo entre la Selección y la sociedad sigue siendo sólido. El relevamiento también señala que el 78,8% de los encuestados se manifestó muy conforme con la actitud del equipo durante el Mundial y el 74,7% expresó el mismo nivel de satisfacción con el rendimiento futbolístico.