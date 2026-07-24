Un gigante de Inglaterra quiere a Julián Álvarez: ofreció dinero y a uno de sus goleadores a cambio

Tras rechazar una y otra vez los avances del Barcelona, al Atlético de Madrid le llegó una interesante propuesta desde la Premier League por Julián Álvarez.

Pese a los deseos del Barcelona y del propio jugador, todo apunta a que Julián Álvarez seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid, al menos por un año más. El combinado rojiblanco le marcó la cancha tanto a su atacante estrella como al elenco catalán y aseguró que no lo venderá "ni por 200 millones de euros".

Ya finalizado el Mundial 2026, la Bestia de Calchín se encuentra de vacaciones y deberá reincorporarse a las prácticas el 10 de agosto. Sin embargo, en las últimas horas apareció un gigante de Inglaterra interesado que hizo una propuesta más que interesante y que logró llamar la atención en España.

El Arsenal aceleró por Julián Álvarez El Arsenal de Arteta quiere a Julián Álvarez. @Arsenal Se trata del Arsenal, equipo que ya había mostrado interés por el ex River, pero que ahora aceleró para quedárselo de cara a la temporada 2026/27, en la que tratará de defender el título de la Premier Legue ganado unos meses atrás e ir en busca de su primera Champions League, de la que viene de ser subcampeón.

Según informó The Times, los Gunners ofrecen 100 millones de euros, la misma cifra que estableció Barcelona como límite. Pero a este número le agregaron en la operación a Viktor Gyokeres, uno de los goleadores de la última campaña y también figura de la Selección de Suecia. El escandinavo tiene un valor de mercado de 65.000.000 de euros, por lo que la propuesta se torna aún más tentadora para el Colchonero.