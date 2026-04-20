Además de Barcelona, aseguran que Julián Álvarez está en el radar de otros dos grandes de Europa

El Barcelona sigue de cerca desde hace un tiempo a Julián Álvarez, pero otros dos importantes equipos de las grandes ligas también están interesados en él.

Julián Álvarez está en un gran momento en cuanto a su rendimiento individual con el Atlético de Madrid. Tras comenzar la temporada de un modo bastante irregular, se logró acomodar en este tramo final y lleva convertidos muchos goles claves ante rivales de fuste en instancias decisivas de los distintos torneos que está jugando a nivel local e internacional.

Sus buenas actuaciones hicieron que esté en el radar de varios equipos grandes de Europa que, a dos meses de que comience el próximo mercado de pases, comienzan a interesarse en la Bestia de Calchín. El principal candidato desde hace un tiempo es el Barcelona, aunque en España aseguran que otras dos importantes escuadras de las grandes ligas también quiere quedarse con él.

Arsenal y PSG también quieren a Julián Álvarez Arsenal FC 2026 Arsenal, próximo rival del Atleti en la Champions, quiere llevarse a Julián Álvarez. @ArsenalFC Uno de ellos es el Arsenal de Londres, que actualmente está puntero en la Premier League -aunque Manchester City se puso a 3 puntos tras vencerlo el fin de semana- y jugará las semifinales de la Champions League precisamente contra el Atleti. Los Gunners ya habían ofrecido unos 100 millones de euros la pasada temporada por la Araña, pero la dirigencia colchonera los rechazó.

El otro es el París Saint-Germain, quien también llegó a las semis europeas -enfrentará al Bayern Múnich- y está cerca de ganar nuevamente la Ligue 1. El elenco francés se encuentra en su mejor momento histórico a nivel deportivo y cuenta con un presupuesto casi ilimitado para llevarse a casi cualquier jugador que quiera si existe voluntad del otro lado.

París Saint-Germain PSG 2026 El PSG también tiene en el radar a Julián Álvarez. @PSG_inside