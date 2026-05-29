Atlético Madrid explotó contra Barcelona por Julián Álvarez y respondió con tres "ofertas" delirantes y una grave acusación

El nombre de Julián Álvarez quedó en el centro de una inesperada disputa entre Atlético de Madrid y Barcelona . Lo que comenzó como una serie de (firmes) rumores sobre un acuerdo por el delantero argentino terminó derivando en una reacción pública cargada de ironías, acusaciones y fuertes mensajes desde la institución rojiblanca.

El Aleti decidió responder directamente a las versiones que circularon en medios españoles sobre una supuesta oferta del Barcelona por el atacante campeón del mundo. Y lo hizo con una estrategia poco habitual: una secuencia de publicaciones en redes sociales en las que mezcló sarcasmo, burlas y cuestionamientos explícitos al club catalán.

La entidad madrileña niega haber recibido una propuesta formal por Julián Álvarez y sostiene que el futbolista no está en venta. Sin embargo, el tono elegido por el club dejó en evidencia el malestar acumulado por las constantes especulaciones alrededor del delantero argentino.

La primera publicación apareció con la promesa de un “comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”. Minutos después comenzaron los mensajes irónicos.

El Atlético publicó imágenes editadas de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha con la camiseta rojiblanca, simulando anuncios de fichajes al estilo del mercado europeo. En cada caso acompañó las publicaciones con ofertas absurdas y referencias humorísticas.

“¡Here we go! Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas”, escribió el club junto a la imagen de Lamine Yamal.

atlético Atlético de Madrid reaccionó en redes tras los rumores sobre un acuerdo con Barcelona por Julián Álvarez. X

Luego redobló la apuesta con Pedri: “Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo”.

atlético1 Atlético de Madrid reaccionó en redes tras los rumores sobre un acuerdo con Barcelona por Julián Álvarez. X

Más tarde apareció Raphinha, en otra publicación irónica: “Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana”.

atlético2 Atlético de Madrid reaccionó en redes tras los rumores sobre un acuerdo con Barcelona por Julián Álvarez. X

La grave acusación del Atlético de Madrid

La secuencia cambió completamente de tono con el último mensaje publicado por el club. Allí, el Atlético abandonó las ironías y lanzó una dura crítica contra Barcelona y el entorno mediático que rodea las versiones sobre Julián Álvarez.

“En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...”, publicó la institución.

El comunicado continuó con una referencia aún más fuerte: “Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2060406630596890787&partner=&hide_thread=false No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

El mensaje hizo alusión indirecta tanto al denominado “Caso Negreira” como a las dificultades recientes del Barcelona para registrar futbolistas por cuestiones financieras.

Julián Álvarez, en medio de la disputa

Toda la polémica surgió luego de distintas informaciones publicadas en España sobre una reunión entre Deco, director deportivo del Barcelona, y Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez.

Según esas versiones, el club catalán analizaba presentar una oferta para incorporar al delantero argentino como uno de los objetivos prioritarios para la próxima temporada, tras concretar el fichaje de Anthony Gordon.

Atlético de Madrid negó públicamente haber recibido una propuesta formal y aseguró que, incluso si llegara, no tendría intención de negociarlo. Desde el club remarcan que Julián forma parte central del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone.

julián álvarez atlético de madrid Julián Álvarez quedó en medio de una guerra inesperada entre Atlético y Barcelona. Instagram @juliaanalvarez

El delantero llegó al conjunto madrileño en 2024 y desde entonces disputó 106 partidos, con un registro de 49 goles. Además, dentro de la institución destacan que el argentino mantuvo “una actitud intachable y profesional” desde su arribo, desligándolo completamente del conflicto generado alrededor de su nombre.