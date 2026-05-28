Acá están, estos son: los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial, con dos grandes ausentes

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina definitiva de la Selección Argentina que viajará a Estados Unidos en busca de la tan ansiada cuarta estrella.

Faltan apenas 14 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 19 para el debut de la Selección Argentina contra Argelia (el martes 16 de junio). Y a 48 horas de la fecha límite para presentar la nómina definitiva de jugadores, Lionel Scaloni dio a conocer este jueves por la noche la lista de 26.

Bajo el lema "con toda la fuerza de los argentinos" y mediante un video filmado en el predio de Ezeiza y protagonizado por el DT albiceleste y el utilero Marito De Stéfano, la cuenta oficial de la Scaloneta hizo públicos los nombres que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. El clip, musicalizado con el tema Tierra Zanta de Trueno, cuenta con la participación de varios fanáticos ubicados en distintas provincias del país.

La lista de 26 de la Selección argentina para el Mundial 2026 @Argentina

Entre los convocados, se confirmó de una vez por todas la presencia de Lionel Messi, que jugará su sexta Copa del Mundo -si bien era algo que ya se preveía, no había sido oficializado hasta hoy-. También se destacan los llamados de Valentín "Colo" Barco y José "el Flaco" López.

Y en cuanto a las ausencias, se destacan la de Marcos Acuña, que pese a su gran semestre en River, su lesión en la final contra Belgrano lo terminó dejando afuera, y la de Franco Mastantuono, que tras un mal año en Real Madrid, no pudo meterse en la nómina -como se había adelantado en MDZ-. Por lo demás, no hay nada fuera de lo previsto.