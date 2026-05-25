River confirmó qué lesión tiene el Huevo Acuña y crece la preocupación rumbo al Mundial
El campeón del mundo volvió a sentir molestias físicas en un momento sensible y encendió las alarmas tanto en River como en la Selección argentina.
Marcos Acuña volvió a preocupar en River Plate y también en la Selección argentina. El lateral sufrió una contractura en el isquiotibial derecho durante la final del Torneo Apertura ante Belgrano y debió ser reemplazado en el segundo tiempo.
Tras regresar a Buenos Aires, los estudios descartaron una lesión muscular de mayor gravedad, aunque el defensor entrenó de manera diferenciada y todo indica que no jugará este miércoles ante Blooming por la Copa Sudamericana. La noticia llevó alivio en Núñez, pero el seguimiento continuará día a día pensando en el Mundial.
Acuña volvió a lesionarse y en River y la Selección hay alarma por su estado físico
La preocupación no era nueva. Apenas una semana antes, Acuña había salido con molestias en el partido frente a Rosario Central y desde entonces trabajó contrarreloj para poder disputar la final. Finalmente fue titular, aunque volvió a resentirse físicamente en el complemento y Eduardo Coudet decidió reemplazarlo para evitar una lesión más seria.
La situación es seguida de cerca por Lionel Scaloni, que en las próximas horas terminará de definir la lista definitiva para la Copa del Mundo. Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas y cada problema físico genera máxima atención dentro del cuerpo técnico.
La enfermería de River: cómo están los otros lesionados
Además de Acuña, River atraviesa otros inconvenientes físicos importantes. Juan Fernando Quintero arrastra una sinovitis en la rodilla izquierda, mientras que Gonzalo Montiel continúa recuperándose de un desgarro en el cuádriceps izquierdo. También sigue bajo observación Aníbal Moreno, que todavía no se recuperó completamente de un esguince en el ligamento colateral medial derecho.