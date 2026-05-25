Lautaro Rivero reapareció en las redes tras el error en la final que hizo explotar a los hinchas de River

El zaguero de River quedó apuntado por la jugada que cambió la final en Córdoba y decidió expresarse públicamente después de horas de silencio.

La desazón del plantel de River tras caer en la final del Apertura ante Belgrano de Córdoba.

“Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. Pero les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha”, escribió el zaguero en una historia de Instagram.

El mensaje que compartió Lautaro Rivero tras la derrota en la final del Apertura La historia de Lautaro Rivero tras cometer un error garrafal en la final Más allá de la reaparición, Rivero mantuvo los comentarios cerrados en sus publicaciones. El defensor quedó en el centro de las críticas luego del penal que cometió sobre el final del partido y que terminó siendo el punto de partida para la remontada histórica del equipo cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes.

La mano de Rivero que terminó en el penal del 2-2 para Belgrano en la final Yael Falcón Pérez cobró penal para Belgrano por mano de Lautaro Rivero. Yael Falcón Pérez cobró penal para Belgrano por mano de Lautaro Rivero. Video: ESPN

No fue la primera vez que el juvenil debió tomar una medida de este tipo. Después de la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors, Rivero también había restringido los comentarios de sus redes tras quedar marcado por una mano en el área que derivó en el penal del 1-0 final convertido por Leandro Paredes.