Lautaro Rivero reapareció en las redes tras el error en la final que hizo explotar a los hinchas de River
El zaguero de River quedó apuntado por la jugada que cambió la final en Córdoba y decidió expresarse públicamente después de horas de silencio.
Lautaro Rivero volvió a aparecer públicamente luego de la dolorosa derrota de River Plate ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. El defensor había desactivado su cuenta de Instagram tras la ola de críticas que recibió y este lunes decidió reactivarla para compartir un mensaje.
“Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. Pero les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha”, escribió el zaguero en una historia de Instagram.
El mensaje que compartió Lautaro Rivero tras la derrota en la final del Apertura
Más allá de la reaparición, Rivero mantuvo los comentarios cerrados en sus publicaciones. El defensor quedó en el centro de las críticas luego del penal que cometió sobre el final del partido y que terminó siendo el punto de partida para la remontada histórica del equipo cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes.
La mano de Rivero que terminó en el penal del 2-2 para Belgrano en la final
No fue la primera vez que el juvenil debió tomar una medida de este tipo. Después de la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors, Rivero también había restringido los comentarios de sus redes tras quedar marcado por una mano en el área que derivó en el penal del 1-0 final convertido por Leandro Paredes.
Ahora, toda la atención estará puesta en cómo reaccionará el público millonario el próximo miércoles, cuando el equipo dirigido por Eduardo Coudet reciba a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.