Lautaro Rivero tomó una fuerte decisión en medio de las críticas de los hinchas de River por el penal

La dolorosa derrota de River en la final del Torneo Apertura tuvo un protagonista clave: Lautaro Rivero . El zaguero de 22 años concedió el penal que terminó dando inicio a la histórica remontada de Belgrano en el Mario Alberto Kempes y es por que quedó en el ojo de la tormenta de los hinchas millonarios.

Después de su error que le costó el título al equipo de Eduardo Coudet, y ante la ola de críticas y comentarios negativos que recibió en las horas posteriores, el defensor tomó la decisión de desactivar su cuenta de Instagram. Un gesto que habla por sí solo en un momento durísimo para los de Núñez.

La cuenta oficial del futbolista (@lautarorivero_03), que cuenta con más de 300.000 seguidores, figura como no disponible dentro del motor de búsqueda. Lógicamente, una medida atada a los ataques que seguramente habrá recibido en la red social por parte de los fanáticos que lo ubican como el gran responsable.

Yael Falcón Pérez cobró penal para Belgrano por mano de Lautaro Rivero. Yael Falcón Pérez cobró penal para Belgrano por mano de Lautaro Rivero. Video: ESPN

Yendo al caso, hay un antecedente reciente en el que Rivero se vio obligado a tomar una determinación similar. El mes pasado, luego de la caída ante Boca en el Monumental, quedó marcado por una situación similar: la mano en el área que decantó en el penal que Leandro Paredes cambió por el triunfo xeneize en el Superclásico. En aquel momento, el ex Central Córdoba tuvo que desactivar los comentarios de todas sus publicaciones, pero ahora fue a fondo.

Así las cosas, habrá que a ver cómo lo recibirá la gente el próximo miércoles ante Blooming en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en una noche cerrará el semestre de River y que promete ser de tensión máxima.

Qué dijo Yael Falcón Pérez sobre el penal que cambió la final entre River y Belgrano

La jugada nació a los 33 minutos del segundo tiempo, con el resultado 2-1 a favor del Millonario. cuando un intento de pase de Uvita Fernández terminó impactando en el brazo izquierdo del defensor millonario dentro del área. En primera instancia, el árbitro dejó seguir porque entendió que no era sancionable. Sin embargo, lo convocaron para revisar la acción y, tras varios minutos de análisis, decidió modificar su fallo inicial y cobrar la pena máxima que decantó en el 2-2 del Pirata, que minutos más tarde llegaría al 3-2 final en una definición épica.

Una vez consumada la consagración de Belgrano, Falcón Pérez fue abordado por los medios mientras se retiraba del Kempes y explicó qué fue lo que terminó inclinando la balanza para sancionar la mano de Rivero. “Primero no me pareció, vi que le pega en el brazo cuando lo estaba cerrando, pero cuando la veo en el VAR observo el movimiento adicional que hace bajando la mano, lo que provoca que sea sancionable”, detalló en primera instancia, en diálogo con Radio La Red.

Además, el juez justificó el tiempo que demoró el chequeo en la cabina. “Obviamente que lleva un tiempo porque hay que analizarlo con muchas repeticiones para tomar una decisión crucial y que termine siendo correcta, que creo que es lo que hicimos”, soltó, antes de irse del estadio después de haber quedado en el ojo de la tormenta del mundo River.