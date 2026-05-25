Video: Colapinto tuvo una elocuente reacción al enterarse de que River perdió la final con Belgrano

Luego de su histórica actuación en el GP de Canadá, un fanático argentino enteró a Franco Colapinto de la derrota de River en Córdoba.

Franco Colapinto no podría haber tenido un domingo más completo. Ayer por la tarde en el Gran Premio de Canadá consiguió su mejor actuación desde que llegó a la Fórmula 1 al finalizar sexto en la carrera y sumar 8 puntos, con los cuales acumula ya 15 en la tabla general.

Y mientras él corría en Montreal, en simultáneo se estaba jugando en el Mario Alberto Kempes la final del Torneo Apertura en la que River Plate perdió 3-2 contra Belgrano de Córdoba. El joven piloto pilarense se mantuvo ajeno a esta definición, ya que su carrera terminó más tarde que el partido.

La reacción de Franco Colapinto cuando se enteró que River perdió la final La reacción de Franco Colapinto cuando se snteró que River perdió la final Sin embargo, una vez que concluyó la actividad en el Circuito Gilles Villeneuve y el corredor argentino ya se estaba marchando, un fanático lo filmó a la salida y lo enteró del resultado en Córdoba: "¡Perdió River, Franco! ¡Perdió River...!", le gritó.

Colapinto, reconocido hincha de Boca Juniors, al escuchar esto no pudo evitar reaccionar y apretó el puño en señal de alegría. Un domingo absolutamente redondo, en el que él obtuvo su mayor logro a nivel personal en la Fórmula 1 (por ahora) y el fútbol le regaló también una derrota de su eterno rival.

Abrazo con Briatore y celebración de Alpine Después de la carrera, el equipo también compartió imágenes de Flavio Briatore abrazando tanto a Colapinto como a Gasly en el paddock canadiense, en una clara muestra de satisfacción por el resultado obtenido en Montreal.