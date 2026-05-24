La reacción de Alpine y Flavio Briatore tras la histórica carrera de Franco Colapinto en Canadá

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y firmó este domingo la mejor actuación de su carrera al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá . El piloto argentino completó una carrera muy sólida en Montreal , aprovechó distintos incidentes y se mantuvo dentro de la zona de puntos para darle a Alpine el mejor resultado de la temporada.

La actuación del argentino generó una inmediata reacción dentro de la escudería francesa, que utilizó sus redes sociales para celebrar el resultado conseguido por Colapinto y también el octavo puesto de Pierre Gasly. El equipo cerró así su fin de semana más positivo en lo que va del campeonato.

“¡Conducción sensacional, Franco! Ese es su mejor resultado en la Fórmula 1... ¡Otra vez!”, escribió Alpine en una publicación acompañada por una imagen del piloto argentino después de la carrera.

Después de la carrera, el equipo también compartió imágenes de Flavio Briatore abrazando tanto a Colapinto como a Gasly en el paddock canadiense, en una clara muestra de satisfacción por el resultado obtenido en Montreal.

“Grandes abrazos de Flavio para Pierre y Franco después de esa carrera”, publicaron junto a las fotos del asesor ejecutivo italiano celebrando con sus pilotos.

briatore abrazos Alpine reaccionó al gran resultado obtenido en Canadá. X @AlpineF1Team

Además, Alpine difundió un video en el que se observa a Briatore felicitando personalmente a los integrantes del equipo tras la competencia, en medio de un clima de euforia por lo conseguido en Canadá. La escudería francesa logró sumar fuerte con sus dos autos y se consolidó como el mejor equipo detrás de las principales potencias de la categoría.

La reacción de Flavio Briatore tras un gran fin de semana para Alpine La reacción de Flavio Briatore tras un gran fin de semana para Alpine

En las respuestas a las publicaciones, los fanáticos argentinos no tardaron en expresar su entusiasmo por el rendimiento de Colapinto y destacaron la madurez del piloto para sostener el ritmo durante toda la carrera. Alpine también celebró el trabajo de Gasly con otro mensaje: "Vamos Pierre. P8 y otro gran botín de puntos".

El sexto puesto de Colapinto representó además el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1 y terminó de confirmar el gran momento que atraviesa Alpine, que consiguió en Montreal su actuación colectiva más sólida de la temporada.