Cómo quedaron Franco Colapinto y Alpine en el campeonato tras el GP de Canadá

Franco Colapinto cerró un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de Canadá al finalizar sexto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal , resultado que se convirtió en el mejor de su carrera desde su llegada a la Fórmula 1 .

El piloto argentino aprovechó una competencia cambiante y sumó puntos importantes para Alpine en una jornada muy positiva para la escudería francesa.

El equipo también celebró el octavo puesto de Pierre Gasly, lo que le permitió consolidarse como el mejor del “resto” detrás de las grandes estructuras de la categoría. Después de un fin de semana con altibajos y algunas dudas en la previa, Alpine logró revertir la situación y cerrar una gran actuación.

La carrera en Montreal tuvo además varios giros inesperados. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria tras el abandono de su compañero George Russell , que lideraba hasta sufrir una falla mecánica. Lewis Hamilton terminó segundo con Ferrari, Max Verstappen fue tercero con Red Bull y Charles Leclerc completó el cuarto lugar. Isack Hadjar sorprendió con el quinto puesto, mientras que McLaren vivió una jornada para el olvido y no logró sumar puntos.

Cómo quedaron Colapinto y Gasly en el campeonato

Gracias al sexto puesto en Canadá, Franco Colapinto alcanzó las 15 unidades en el campeonato de pilotos y se metió de lleno en la pelea de la zona media de la tabla. Pierre Gasly, por su parte, llegó a 20 puntos tras finalizar octavo.

En la parte alta del campeonato, Kimi Antonelli dio un golpe importante con su triunfo y alcanzó las 131 unidades, ampliando diferencias tras el abandono de George Russell, que quedó con 88. Charles Leclerc suma 75 puntos y Lewis Hamilton alcanzó los 72, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron una fecha complicada para McLaren.

Max Verstappen también aprovechó el resultado en Montreal para acercarse en la tabla y llegó a 43 puntos, en un campeonato que sigue mostrando una fuerte paridad detrás de Mercedes.

Alpine se aleja del "resto"

El doble ingreso en los puntos permitió que Alpine escalara hasta los 35 puntos en el campeonato de constructores, logrando mantenerse como el quinto mejor equipo de la temporada por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Mercedes continúa liderando con 219 unidades gracias al triunfo de Antonelli, mientras que Ferrari se mantiene segundo con 147. McLaren quedó tercero con 106 puntos después de un domingo muy negativo, y Red Bull suma 57.

Detrás de Alpine aparecen Racing Bulls con 21 puntos, Haas con 19 y Williams con 7. Más abajo se ubican Audi con 2 unidades, mientras que Cadillac y Aston Martin todavía no lograron sumar en el campeonato.