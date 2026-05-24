Drama total en Canadá: Russell abandonó en plena lucha con Antonelli y explotó de bronca

El Gran Premio de Canadá vivió uno de sus momentos más dramáticos cuando George Russell abandonó la carrera en la vuelta 30 mientras lideraba en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal . El piloto británico de Mercedes sufrió una falla mecánica en pleno desarrollo de una intensa batalla con su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli.

Hasta ese momento, Russell sostenía una cerrada lucha con el joven italiano, que se mantenía a apenas seis décimas de distancia y presionaba constantemente por el liderazgo de la competencia. La pelea entre ambos Mercedes prometía ser el gran atractivo de la carrera hasta que apareció el inesperado problema técnico.

El abandono ocurrió en la zona de la chicana intermedia del circuito, donde el monoplaza del británico perdió potencia de manera repentina. Russell no pudo controlar la situación, siguió de largo sobre el césped y terminó deteniendo el auto a un costado de la pista.

El momento en el que George Russell abandona la carrera en Montreal

El momento en el que George Russell abandona la carrera en Montreal

Desde la página oficial de la F1 detallaron lo sucedido: “El Mercedes de Russell simplemente se detuvo mientras lideraba la carrera”. El británico evidenció rápidamente su frustración tras bajarse del monoplaza.

“Russell reduce la velocidad, se detiene en la pista y ¡se acabó! Está furioso. Lanza el reposacabezas al otro lado de la pista, golpea con ambos puños la parte delantera de su coche y su rabia es evidente”, describieron.

La bronca de George Russell tras su abandono en el GP de Canadá La bronca de George Russell tras su abandono en el GP de Canadá

La situación tuvo un impacto directo en la pelea por el campeonato y en el desarrollo de la carrera. “Es raro ver tanta emoción, pero sabe que está luchando por el campeonato y que ahora está a punto de ver cómo su compañero de equipo amplía su ventaja”, agregaron.

Antonelli heredó la punta y Colapinto aprovechó el Virtual Safety Car

Con el abandono de Russell, Andrea Kimi Antonelli pasó automáticamente a liderar la carrera en Montreal. Detrás del italiano quedaron Max Verstappen en la segunda posición y Lewis Hamilton ocupando el tercer lugar.

El incidente obligó además a la salida del Virtual Safety Car, una situación que varios pilotos aprovecharon para ingresar a boxes y modificar sus estrategias. Entre ellos estuvo Franco Colapinto, que realizó una detención para colocar neumáticos duros de cara al tramo final de la competencia.

Gracias a esa secuencia, el piloto argentino logró avanzar en el clasificador y pasó momentáneamente a ubicarse en la sexta posición en una carrera marcada por la tensión en la lucha por la punta.