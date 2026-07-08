Felipe Melo se rindió a los pies de Messi tras el 3-2 ante Egipto y destrozó a la Selección de Brasil

Felipe Melo se deshizo en elogios para Messi, destacó la actitud de Argentina para remontar el partido y le pegó a Brasil por su falta de carácter.

La épica remontada de la Selección argentina por 3-2 ante Egipto, salvo unos pocos negadores ruidosos, logró emocionar al mundo del fútbol y demostró de qué está hecha la vigente campeona del mundo. Esto queda en evidencia con los halagos de innumerables figuras del fútbol, incluso de las brasileñas, como es el caso de Felipe Melo.

El ex volante de Palmeiras, Fluminense y de la Selección de Brasil, quien acostumbra a dar declaraciones polémicas y mantiene viva como pocos la pica entre la Albiceleste y la Verdeamarela, pese a la rivalidad, no pudo más que destacar lo hecho por los dirigidos por Lionel Scaloni y rendirse a los pies de Lionel Messi por el magnífico Mundial 2026 que está teniendo.

Los elogios de Felipe Melo a Messi y su crítica a Brasil Felipe Melo TV "Dos cosas me llaman la atención de esta Argentina. Lo primero es que es un grupo que no se da por vencido. En ningún momento dejaron de competir incluso perdiendo 2-0. En ningún momento dejaron de perseguir, de dejar la sangre, de dejar todo dentro de la cancha, aunque técnicamente al principio lo hicieron muy mal", opinó en un video que subió a su cuenta de Instagram una vez que finalizó el partido.

Tras esto, habló del 10: "La segunda cosa es Lionel Messi, uno de los mayores jugadores de la historia del fútbol. Falló un penal y en ningún momento se desestabilizó. Lloró, se emocionó. Me llama la atención la mentalidad tan fuerte que tiene. A pesar del penal que falló es el máximo responsable de esta remontada heroica de Argentina".

"Con 39 años sigue como si tuviese 25. Ese es Lionel Messi. Sí, estoy hablando de un argentino. Tenemos que dejar de hablar de clubismo y empezar a hablar de lo que realmente pasa. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos que yo he visto jugar. No vi a Pelé, tampoco a Zico. Pero Ronaldo, Ronaldinho Gaucho, Zidane, ninguno fue mejor que Messi", remarcó finalmente respecto de la Pulga.