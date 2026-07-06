La lapidaria crítica de Ronaldo contra Ancelotti tras la eliminación de Brasil: "Cometió demasiados errores

Ronaldo Nazário cuestionó las decisiones del entrenador italiano luego de la derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Brasil volvió a despedirse antes de tiempo de una Copa del Mundo y las críticas no tardaron en aparecer. La derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 profundizó la crisis de la Verdeamarela, que ya acumula 24 años sin levantar el trofeo más importante del fútbol. Uno de los que no ocultó su descontento fue Ronaldo Nazário, quien cargó con dureza contra Carlo Ancelotti.

El Fenómeno, bicampeón del mundo con Brasil y una voz autorizada para hablar del seleccionado, consideró que la eliminación comenzó a gestarse por las decisiones del entrenador italiano: "Tengo que ser honesto, creo que esta eliminación comienza con las decisiones desde el banquillo", disparó el ex delantero tras el encuentro.

La lapidaria crítica de Ronaldo contra Ancelotti tras la eliminación de Brasil Ronaldo profundizó su análisis y cuestionó varias determinaciones de Ancelotti durante el torneo: "Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, pero esta noche cometió demasiados errores. Todavía no entiendo por qué João Pedro no formó parte de esta plantilla. Ha tenido una temporada excepcional, está en forma, y Brasil necesitaba un delantero que pudiera ofrecer algo diferente", sostuvo.

Ronaldo Nazario criticó a Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil. Foto: Instagram El ex atacante también defendió a Endrick, quien contó con escasa participación durante la Copa del Mundo: "Cada vez que entraba en este torneo aportaba energía, agresividad e imprevisibilidad. Sin embargo, pasó la mayor parte del Mundial sentado en el banco. No entiendo eso", agregó, dejando en claro que el joven delantero merecía mucho más protagonismo.