Con un doblete histórico de Erling Haaland, ¡Noruega le ganó 2-1 a Brasil y lo eliminó del Mundial!

Brasil volvió a sufrir una dura decepción mundialista. Con un Erling Haaland imparable y un Orjan Nyland decisivo bajo los tres palos, Noruega dio el gran golpe del torneo y se clasificó a los cuartos de final por primera vez en su historia.

Noruega protagonizó la mayor sorpresa del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en Nueva Jersey y avanzar a los cuartos de final. El gran héroe fue Erling Haaland , autor de los dos goles del conjunto europeo, que ahora espera por el ganador del cruce entre México e Inglaterra.

El encuentro comenzó con intensidad. Noruega llegó a convertir a los 2 minutos por intermedio de Patrick Berg, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Martin Odegaard. Más tarde, Brasil tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador con un penal sancionado tras la intervención del VAR, aunque Bruno Guimaraes se encontró con una brillante atajada del arquero Orjan Nyland.

En el complemento, la Canarinha volvió a desperdiciar chances claras y Noruega empezó a inclinar la cancha. A los 34 minutos, Haaland conectó de cabeza un preciso centro de Schjelderup desde la izquierda para poner el 1-0.

Diez minutos después, el delantero del Manchester City selló la clasificación con un potente zurdazo desde afuera del área que se clavó junto al palo.

Haaland lo liquidó con un zurdazo implacable

Haaland convirtió el 2-0 de Noruega ESPN

Brasil solo pudo descontar en tiempo agregado gracias a un penal convertido por Neymar, pero ya era demasiado tarde. El equipo sudamericano quedó eliminado en los octavos de final y cerró otro Mundial con una frustración frente a un rival europeo.

Neymar descontó de penal en tiempo cumplido

NO PODÍA IRSE DEL MUNDIAL SIN SU GOL: Neymar le ganó el duelo a Nyland y marcó el 1-2 de Brasil vs. Noruega sobre el final del partido.



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Una tendencia preocupante en el nuevo fracaso de Brasil

La derrota dejó además dos datos que reflejan el momento de Brasil. No vence a una selección europea en una instancia de eliminación directa de un Mundial desde el título conseguido en Corea-Japón 2002. Desde entonces fue eliminado por Francia (2006), Países Bajos (2010), Alemania (2014), Bélgica (2018), Croacia (2022) y ahora Noruega.

Además, es la primera vez que la Verdeamarela queda afuera en octavos de final desde Italia 1990, cuando cayó 1-0 frente a Argentina con el recordado gol de Claudio Caniggia.

El minuto a minuto de Brasil vs Noruega