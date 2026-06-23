Qué significa el festejo del remo vikingo con el que Noruega festejó su clasificación

Noruega no solo está dando que hablar por su rendimiento dentro de la cancha en el Mundial 2026 . Tras vencer 3 a 2 a Senegal y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, la selección europea volvió a protagonizar una de las imágenes más llamativas del torneo: el ya famoso "remo vikingo", una celebración que se volvió viral y que identifica a jugadores e hinchas por igual.

La escena se viralizó apenas terminó el partido. Al unísono, miles de hinchas en las tribunas y los futbolistas sobre el césped hacían lo mismo. Comenzaron a mover los brazos de forma sincronizada, simulando el movimiento de los antiguos navegantes vikingos.

El encargado de liderar el festejo fue el capitán noruego, Martin Ødegaard, quien marcó el ritmo golpeando un bombo mientras el estadio acompañaba con cánticos. La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y se convirtió en una de las grandes postales de esta Copa del Mundo.

El ritual, conocido internacionalmente como "Viking Row", está inspirado en la historia marítima de Noruega y en la figura de los legendarios guerreros vikingos. La coreografía representa a los antiguos navegantes remando juntos en los drakkars, las embarcaciones con las que exploraban y conquistaban nuevos territorios.

Más allá de la referencia histórica, el gesto transmite un mensaje de unidad. La idea es que jugadores y aficionados remen en la misma dirección, simbolizando el esfuerzo colectivo para alcanzar un objetivo común dentro del torneo.

Cuenta oficial Selección Noruega de Fútbol

Aunque hoy parece una tradición de toda la vida, el fenómeno nació hace apenas algunos meses. Según medios noruegos, comenzó a verse durante encuentros disputados este año y fue creciendo hasta convertirse en una marca registrada de esta generación de futbolistas y simpatizantes.

Una similitud nórdica

Para muchos fanáticos del fútbol, la imagen remite inevitablemente a Islandia y su famoso festejo que dio la vuelta al mundo durante la Eurocopa 2016. Aquella celebración, basada en un aplauso sincronizado acompañado por un grito colectivo, se transformó en un símbolo de identidad para los islandeses.

UEFA

Sin duda, ambas celebraciones comparten algo en común: logran unir a jugadores e hinchas en una misma expresión de pertenencia. Tal como ocurrió con Islandia hace una década, Noruega encontró una forma propia de hacerse notar más allá de los resultados deportivos.

El impacto ya trascendió los estadios. Hubo remadas masivas en Times Square, videos en estaciones de tren, aviones y hasta una versión realizada por integrantes del Parlamento noruego. Mientras la selección sigue avanzando en el Mundial, el remo vikingo ya se ganó un lugar entre las imágenes más recordadas del torneo.