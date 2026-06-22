Erling Haaland, la pesadilla de Messi y Mbappé que empuja a Noruega y les impide relajarse
El delantero del City metió otro doblete, lleva cuatro goles en dos partidos y perfora los récords. Prohibido distenderse, Leo.
Con Lionel Messi en un nivel superlativo, con Kylian Mbappé pisándole los talones y con algunas otras figuras que poco a poco marcan la diferencia, la presencia de Erling Haaland en el Mundial 2026 les impide relajarse y los obliga a sostener el nivel que mostraron hasta ahora.
Con un altísimo nivel competitivo y el gol entre ceja y ceja, el atacante de Noruega marcó dos tantos en el triunfo de su equipo ante Senegal por 3 a 2 y se transformó en el mejor del día.
Además, el doblete de este lunes en Nueva Jersey se suma al que registró en el debut ante Irak, lo que posiciona al delantero del Manchester City como una verdadera pesadilla para los grandes goleadores que ya presentaron credenciales en la actual competencia.
Erling Haaland, a la sombra de los flashes
Con tan sólo 25 años, el atacante nacido en Leeds y nacionalizado noruego ya empezó a coleccionar récords en la historia de la Copa del Mundo.
En su primera cita, el nórdico marcó cuatro goles en dos partidos y se metió en el selecto grupo de jugadores que marcaron más de dos tantos en sus primeros dos partidos mundialistas.
En esa misma lista de jugadores aparecen nombres como los del argentino Guillermo Stábile, el húngaro Sándor Kocsis, el francés Just Fontaine, el polaco Grzegorz Lato y hasta el inglés Harry Kane.
Números que asustan
Más allá de su participación en el Mundial 2026, el CV de Erling Haaland cuenta con estadísticas que abruman.
Entre sus pasos por el Byrne y el Molde de Noruega, el Red Bull Salzburgo de Austria, el Borussia Dortmund de Alemania y el City de Inglaterra, el delantero acumula 297 goles en 380 partidos.
Pero en su selección, la sorpresa es aún mayor. Con el encuentro de este lunes ante Senegal, Haaland disputó 52 partidos y marcó 59 goles. Sí, anotó más de un tanto por encuentro jugado para su país. Y va por más. Realmente impactante.