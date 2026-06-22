Erling Haaland, la pesadilla de Messi y Mbappé que empuja a Noruega y les impide relajarse

Con un altísimo nivel competitivo y el gol entre ceja y ceja, el atacante de Noruega marcó dos tantos en el triunfo de su equipo ante Senegal por 3 a 2 y se transformó en el mejor del día.

Además, el doblete de este lunes en Nueva Jersey se suma al que registró en el debut ante Irak , lo que posiciona al delantero del Manchester City como una verdadera pesadilla para los grandes goleadores que ya presentaron credenciales en la actual competencia.

Con tan sólo 25 años, el atacante nacido en Leeds y nacionalizado noruego ya empezó a coleccionar récords en la historia de la Copa del Mundo .

En su primera cita, el nórdico marcó cuatro goles en dos partidos y se metió en el selecto grupo de jugadores que marcaron más de dos tantos en sus primeros dos partidos mundialistas.

Noruega ganó su segundo partido y se clasificó a la fase final.

En esa misma lista de jugadores aparecen nombres como los del argentino Guillermo Stábile, el húngaro Sándor Kocsis, el francés Just Fontaine, el polaco Grzegorz Lato y hasta el inglés Harry Kane.

Números que asustan

Más allá de su participación en el Mundial 2026, el CV de Erling Haaland cuenta con estadísticas que abruman.

Entre sus pasos por el Byrne y el Molde de Noruega, el Red Bull Salzburgo de Austria, el Borussia Dortmund de Alemania y el City de Inglaterra, el delantero acumula 297 goles en 380 partidos.

El artillero nórdico es la estrella del City. Y hubo un presagio. Marca

Pero en su selección, la sorpresa es aún mayor. Con el encuentro de este lunes ante Senegal, Haaland disputó 52 partidos y marcó 59 goles. Sí, anotó más de un tanto por encuentro jugado para su país. Y va por más. Realmente impactante.