Revelan la promesa que le hicieron a Julián Álvarez y que puede definir su futuro en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez atraviesa horas decisivas en el Atlético de Madrid, mientras una supuesta promesa de la dirigencia podría ser clave para definir su futuro.

Una supuesta promesa de Simeone y Gil Marín en febrero podría ser clave para definir el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez volvió este lunes a los entrenamientos del Atlético Madrid después de sus vacaciones tras el Mundial 2026, pero su futuro continúa siendo una incógnita. El delantero argentino se presentó en el club con la profesionalidad que lo caracteriza, aunque en Europa crece la expectativa por la reunión que mantendrá con la dirigencia y Diego Simeone para intentar destrabar una situación que lleva varias semanas de tensión.

En ese contexto, el periodista catalán Jota Jordi reveló una supuesta conversación ocurrida en febrero que podría ser determinante. Según su versión, Miguel Ángel Gil Marín y Simeone le habrían prometido a Julián que lo ayudarían a cumplir su deseo de cambiar de club si aparecía una oportunidad adecuada. “Se lo prometieron”, aseguró el comunicador, quien sostuvo que el delantero pretende que ahora se respete aquella palabra.

La promesa que le habrían hecho a Julián Álvarez Jota Jordi reveló la promesa que le hicieron a Julián Jota Jordi / Instagram La situación tomó todavía más fuerza por el interés de Barcelona. Según la versión difundida por Jota Jordi, el club catalán habría presentado una oferta de 100 millones de euros por el argentino, aunque el Atlético se mantuvo firme en su postura de no negociar por el delantero y remitió a su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones. Ante ese escenario, la continuidad de Julián en Madrid quedó envuelta en una disputa que excede lo estrictamente futbolístico.

Mientras tanto, Álvarez mantiene una postura profesional y ya volvió a ponerse a disposición del cuerpo técnico. La próxima reunión con Simeone será clave para conocer si existe margen para recomponer el vínculo o si, por el contrario, el delantero insistirá con su intención de buscar una salida. El entorno del argentino, de acuerdo con la versión periodística, considera que la clave está en aquella supuesta promesa de febrero.