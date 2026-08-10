Thiago Almada ya está en Argentina para sumarse a River: el curioso detalle que no pasó inadvertido

El refuerzo estrella de River arribó este lunes de madrugada procedente de Madrid y a la tarde tendrá su primer entrenamiento con el plantel.

Thiago Almada ya está en la Argentina para sumarse a River y su llegada tuvo un curioso detalle.

Thiago Almada ya está en la Argentina y en River esperan que su llegada sea el comienzo de una nueva etapa para un equipo que necesita recuperar protagonismo. El mediocampista ofensivo arribó este lunes cerca de las 4:30 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, procedente de Madrid, y por la tarde se pondrá a disposición de Eduardo Coudet.

Pero su llegada tuvo un detalle particular que no pasó inadvertido: Almada aterrizó en el país acompañado por sus perros, que también fueron parte del viaje que marcó su regreso a la Argentina. El futbolista dejó rápidamente el aeropuerto y se trasladó a su casa para descansar antes de comenzar una nueva etapa en Núñez.

Almada, refuerzo estrella de River, aterrizó acompañado por sus perros Thiago Almada ya está en Argentina para sumarse a River @JoaquinTabares Todavía era de noche y el frío se hacía sentir en Ezeiza cuando el nuevo refuerzo de River apareció en la zona de arribos privados. Acompañado por un reducido grupo de personas de su entorno, Almada levantó la mano al ser reconocido, se subió directamente a una camioneta y emprendió el viaje hacia su domicilio.

El mediocampista tendrá esta tarde su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Coudet evaluará su estado físico después de sus vacaciones posteriores al Mundial 2026 y definirá si Almada está en condiciones de integrar la delegación que viajará a Bogotá.