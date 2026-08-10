El Vasco Arruabarrena "borró" a un jugador de Boca tras su mal partido ante Vélez

Arruabarrena sorprendió con la lista para enfrentar a Recoleta por la Copa Sudamericana: dejó afuera a Milton Giménez, que venía de un flojo ingreso ante Vélez.

Rodolfo Arruabarrena empezó a tomar decisiones más fuertes en Boca. Después de cuatro partidos en los que prácticamente repitió las mismas convocatorias, el entrenador metió mano para el duelo de este martes ante Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y dejó afuera a uno de los jugadores que tenía como alternativa para el ataque: Milton Giménez.

La decisión del Vasco que no pasa inadvertida porque, mientras Adam Bareiro continúa recuperándose y Enner Valencia se pone a punto y todavía no está disponible para este partido, el Xeneize afrontará la ida sin un 9 natural en el banco de suplentes.

Arruabarrena dejó afuera de la lista de convocados a Milton Giménez Al Vasco Arruabarrena no le tembló el pulso en "borrar" a Giménez y jugar sin un 9 natural en el banco de suplentes. @BocaJrs La salida de Giménez aparece, además, después de una nueva oportunidad que el delantero no logró aprovechar. Ante Vélez ingresó en el complemento, pero estuvo lejos de encontrar su mejor versión y prácticamente no consiguió entrar en juego. El antecedente inmediato tampoco era alentador: contra Newell's había tenido otro ingreso sin demasiado peso. Así, el ex Banfield perdió terreno justo cuando parecía tener una chance importante para pelear por un lugar en el ataque.

La determinación del entrenador de Boca se completa con otros dos movimientos. Carlos Palacios y Tomás Belmonte regresaron a la convocatoria y ocuparán un lugar entre los suplentes. El chileno había tenido minutos en el debut oficial de Arruabarrena por Copa Argentina, pero después quedó relegado, mientras que Belmonte vuelve tras recuperarse de un desgarro y es considerado por el entrenador como una pieza importante para lo que viene. En contrapartida, Williams Alarcón también quedó afuera de la nómina después de no aprovechar las oportunidades que tuvo, incluso como titular en el debut del Torneo Clausura ante Riestra.