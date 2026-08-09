Boca oficializó la llegada de Enner Valencia: los detalles del contrato y el comunicado del club

El atacante ecuatoriano desembarca en el fútbol argentino con una extensa trayectoria internacional y el antecedente de haber disputado el último Mundial.

Boca Juniors oficializó este domingo la llegada de Enner Valencia y confirmó así a uno de sus nuevos refuerzos para el plantel. El delantero ecuatoriano, de 36 años, firmó contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2027 y continuará su carrera en el fútbol argentino después de su paso por Pachuca de México.

La institución de La Ribera comunicó formalmente la incorporación a través de sus canales oficiales y repasó la extensa trayectoria del atacante. Valencia llega con experiencia en distintas ligas y después de haber disputado como titular la última Copa del Mundo con la selección de Ecuador.

Comunicado Oficial: Enner Valenciahttps://t.co/mX8Xjq5p6T — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026 Durante su última temporada en Pachuca, el delantero disputó 22 partidos y convirtió ocho goles. Antes de llegar al fútbol argentino, defendió las camisetas de Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres y Pachuca.

Cómo es el contrato de Enner Valencia con Boca El vínculo que Valencia firmó con Boca se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, el atacante quedó ligado al club durante los próximos 18 meses y se convirtió oficialmente en una nueva alternativa ofensiva para el equipo.

A lo largo de su carrera, el ecuatoriano consiguió nueve títulos a nivel de clubes, además de superar los 190 goles y registrar 70 asistencias. Su experiencia internacional y sus antecedentes frente al arco fueron algunos de los principales argumentos que tuvo en cuenta Boca para concretar su incorporación.