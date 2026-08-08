Claudio Úbeda tuvo un brutal sincericidio sobre el último Superclásico que Boca le ganó a River

A poco más de dos meses de su salida, Claudio Úbeda reconoció un error arbitral que benefició a Boca ante River en el 1-0 en el Monumental.

Hace poco más de dos meses, luego de la impensada eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, Claudio Úbeda dejó de ser el director técnico de Boca Juniors. Fue un ciclo irregular, que comenzó de una manera dolorosa como continuación del trabajo de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, y que no pudo cumplir con las exigencias deportivas.

Aun así, tuvo sus puntos altos. Quizás los acontecimientos más destacados fueron los dos Superclásicos que dirigió contra River Plate ganados, tanto en la Bombonera por el Clausura 2025 como en el Monumental por el Apertura 2026. Respecto del segundo, el exentrenador xeneize tuvo un brutal sinceridicio en las últimas horas.

Úbeda reconoció que a River no le cobraron un penal claro en el último Superclásico TyC Sports Este viernes por la noche, en un entrevista que le concedió a Pablo Lamédica para TyC Sports, le preguntaron en un verdadero o falso si el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta que reclamó toda la Banda sobre el final del partido era penal. "Verdadero", respondió el Sifón de manera inesperada y sin que le temblara la voz.

"¡¿Fue penal?!", repreguntó, sorprendido, su entrevistador. "Sí... Y sí, estaba a la vista. Que no lo hayan cobrado es otra cosa...", insistió Úbeda. Esta confesión no tardó en viralizarse en redes sociales y generó cierto malestar entre los hinchas xeneizes, algunos de los cuales volvieron a poner en tela de juicio su compromiso con el club.

El empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta ESPN Durante la nota, tocó otros temas. Entre otras cosas, dio su opinión sobre el nuevo cuerpo técnico de Boca, con Rodolfo Arruabarrena a la cabeza: "Hablé con el Vasco. Lo aprecio y lo respeto mucho. Hemos jugado en contra, pero siempre con buena sensación, de buena gente. Está identificado con el club y la gente lo quiere. Hay un montón de aristas que juegan a favor para que todo fluya mejor. A la gente lo pone contento porque hay cosas de dónde agarrarse. Me llamó él. Hablamos de jugadores, como si fuéramos dos amigos", reveló al respecto.