Enner Valencia palpitó su llegada a Boca: "Voy a dar todo de mí, espero estar a la altura"
Enner Valencia emprendió viaje a Argentina para sumarse a las filas de Boca y dejó unas palabras para todo el pueblo xeneize antes de subirse al avión.
El pasado martes, Boca Juniors logró llegar a un acuerdo con Enner Valencia para que se sume al plantel y se convierta en el cuarto refuerzo del mercado de pases de invierno. Llegará este sábado en condición de libre tras finalizar su contrato con Pachuca y, si no surge ningún inconveniente en la revisión médica, plasmará su firma.
Este viernes desde Ecuador, el delantero de 36 años fue abordado en la prensa en el aeropuerto antes de que se tomara el avión a Argentina y palpitó su nuevo desafío profesional: "Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad que me ilusiona mucho, esperemos hacer las cosas bien. La decisión la tomamos con mi familia. Ya he hablado con gente del club y me han contado un poco más de lo que voy a vivir allá", contó en primera instancia.
Enner Valencia palpitó su llegada a Boca
Luego habló de la responsabilidad de vestir la camiseta azul y oro y destacó el rol del presidente del club en la gestión para cerrar su fichaje: "Siendo Boca, no hay muchas cosas que darle. Imagínate lo que ha sido Juan Román Riquelme para el fútbol y ahora como dirigente. Conmigo ha hablado mucho y eso te deja una responsabilidad mayor".
"Esperemos estar a la altura de Boca. Sabemos la historia del club y tenemos que estar bien física y mentalmente", remarcó el goleador ecuatoriano. Y le dedicó unas palabras al pueblo xeneize: "Al hincha solo puedo decirle que voy a dar todo de mí para poder lograr ganar campeonatos".
"Han sido muy lindos estos últimos días. Sabemos que eso es lo que genera Boca. Ya viéndolo desde afuera te das cuenta de todo. Ahora vamos a tener la oportunidad de estar adentro, vamos a trabajar bien y prepararse para estar a la altura de lo que exigen", sentenció finalmente Valencia antes de subirse al avión.