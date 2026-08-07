Enner Valencia palpitó su llegada a Boca: "Voy a dar todo de mí, espero estar a la altura"

Enner Valencia emprendió viaje a Argentina para sumarse a las filas de Boca y dejó unas palabras para todo el pueblo xeneize antes de subirse al avión.

Este viernes desde Ecuador, el delantero de 36 años fue abordado en la prensa en el aeropuerto antes de que se tomara el avión a Argentina y palpitó su nuevo desafío profesional: "Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad que me ilusiona mucho, esperemos hacer las cosas bien. La decisión la tomamos con mi familia. Ya he hablado con gente del club y me han contado un poco más de lo que voy a vivir allá", contó en primera instancia.

Enner Valencia palpitó su llegada a Boca DSports Luego habló de la responsabilidad de vestir la camiseta azul y oro y destacó el rol del presidente del club en la gestión para cerrar su fichaje: "Siendo Boca, no hay muchas cosas que darle. Imagínate lo que ha sido Juan Román Riquelme para el fútbol y ahora como dirigente. Conmigo ha hablado mucho y eso te deja una responsabilidad mayor".

"Esperemos estar a la altura de Boca. Sabemos la historia del club y tenemos que estar bien física y mentalmente", remarcó el goleador ecuatoriano. Y le dedicó unas palabras al pueblo xeneize: "Al hincha solo puedo decirle que voy a dar todo de mí para poder lograr ganar campeonatos".