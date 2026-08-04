¡Boca encontró a su 9! El club llegó a un acuerdo con Enner Valencia para que sea el cuarto refuerzo

Tras finalizar su vínculo con el Pachuca de México, Enner Valencia llegará a Boca en los próximos días con el pase en su poder.

Tras la llegadas de Leandro Lozano y Álvaro Motero y el regreso de Sebastián Villa, Boca Juniors se puso en la búsqueda de un centrodelantero para llenar el hueco que dejó la lesión de Adam Bareiro. Tras caerse algunas de las primeras opciones, como David Romero y Lucas Passerini, finalmente encontraron a su 9: Enner Valencia.

El histórico goleador ecuatoriano, que viene de retirarse se su selección nacional luego de disputar el Mundial 2026, llega libre tras finalizar su vínculo con el Pachuca de México. Esta semana fue ofrecido al club de la Ribera, y al ser del gusto tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico, todo se decantó de manera natural.

Enner Valencia será el cuarto refuerzo de Boca @EnnerValencia14 En las últimas horas, en Brandsen 805 llegaron a un acuerdo contractual con el atacante de 36 años y este viernes llegará a Argentina. El sábado se realizará la revisación médica y, si la supera y no surge ningún inconveniente de último momento, plasmará su firma por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

Si bien en los últimos años no estuvo en su máximo nivel y no tuvo una buena Copa del Mundo, Valencia trae consigo muchos pergaminos como para ilusionar a los hinchas xeneizes. A lo largo de su carrera, supo vestir las camisetas de Emelec, Pachuca, West Ham, Everton, Tigres UANL, Fenerbahçe e Inter de Puerto Alegre. Además, es el máximo goleados en la historia de la Selección de Ecuador con 49 tantos.