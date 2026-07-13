Sufre Arruabarrena: Boca recibió un inesperado mazazo a horas del inicio de la competencia oficial

Boca arrancó la semana con una pésima noticia que altera todos los planes en la previa al cruce con Sarmiento por la Copa Argentina. Qué pasó.

El próximo jueves, Rodolfo Arruabarrena dará inicio a su segundo ciclo como DT de Boca enfrentando a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, a horas del debut oficial, al entrenador le toca lidiar con una noticia que altera todos sus planes: Adam Bareiro sufrió una nueva lesión y deberá seguir alejado de las canchas.

Bareiro se lesionó y no estará presente en el inicio de la era Arruabarrena El delantero transitaba la última etapa de la recuperación del doble desgarro que había padecido sobre el final del primer semestre y que lo dejó afuera del Mundial con Paraguay. Justo cuando estaba a punto de recibir el alta médica, acusó una molestia en la zona lumbar y alertó al cuerpo técnico.

A raíz de ese contratiempo, no solo que Bareiro no podrá volver a entrenarse a la par de sus compañeros en los plazos previstos, sino que se perderá el inicio de la competencia oficial. Para colmo, el arranque del Xeneize es a todo o nada: afrontará el mata-mata ante Sarmiento, el inicio del Torneo Clausura y, en el medio, los playoffs de la Copa Sudamericana (su rival será O'Higgins de Chile).

Fotobaires La decisión del Vasco antes de su reestreno en Boca Más allá del golpe y la frustración, en Boca no quieren correr riesgos. Por eso, la prioridad será que ex River y San Lorenzo complete la recuperación con el objetivo de evitar una nueva recaída que vuelva a postergar su regreso.