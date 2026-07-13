Napoli presentó una oferta formal por el Changuito Zeballos y ahora todo depende de Boca

Exequiel Zeballos y tiene todo acordado de palabra para ser nuevo jugador del Napoli y hay optimismo de que Boca dé el visto bueno para concretar el traspaso.

Exequiel Zeballos, uno de los mejores jugadores surgidos de Boca Juniors en el último tiempo, está cerca de dejar el club que lo vio nacer después de seis años en Primera. Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este 2026 y sin haber renovado, el Napoli quiere ficharlo en este mercado de pases.

El extremo santiagueño ya tiene todo convenido de palabra con el elenco italiano y ahora resta que ambas instituciones lleguen a un acuerdo para concretar el traspaso. El futbolista quiere dejar dinero en las arcas azules y oro, pero a seis meses de que concluya su vínculo, resulta prácticamente imposible que se abonen por él los 15 millones de dólares en la que está fijada su rescisión.

Exequiel Zeballos dejaría Boca tras 6 años en Primera. EFE En ese sentido, en las últimas horas el elenco celeste presentó la oferta formal por el Changuito. Si bien los detalles y el monto final de la misma no son públicos, la cifra rondaría una parte importante de la cláusula, quizás más de lo que se pensaba, y podría incluir un porcentaje para futuras ventas en favor de los de la Ribera.

Lo ciertos es que ahora la pelota está en Brandsen 805, donde se encuentran analizando la propuesta. Lo concreto es que si no lo venden ahora al Napoli, el atacante de 24 años se irá libre en diciembre. Hay optimismo de parte del entorno del jugador, aunque todavía no hay nada cerrado.