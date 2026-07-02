Boca tomó una fuerte decisión con una de las figuras del equipo: la postura del Vasco Arruabarrena

El entrenador de Boca fijó una postura ante la tajante decisión del club con una de las grandes figuras del plantel. ¿Qué sucedió?

Exequiel Zeballos atraviesa uno de los momentos más complejos desde su irrupción en la Primera de Boca. El delantero santiagueño, que supo ser una de las grandes promesas del club, quedó envuelto en una situación que puede marcar su futuro: renovar su contrato, acercar una oferta para ser transferido o aceptar que perderá terreno en la consideración de Rodolfo Arruabarrena mientras no se resuelva su situación contractual.

Según informó Clarín, desde el cuerpo técnico explicaron que la decisión no responde a cuestiones futbolísticas: "No está apartado. Viene entrenándose con el grupo y está muy bien. Pero como está la incertidumbre del posible pase, preferimos cuidarlo ante una posible lesión y darle prioridad a aquellos que sabemos que, en principio, se van a quedar", confiaron desde el entorno del entrenador. La medida fue consensuada con Juan Román Riquelme, quien no ocultó su malestar por el estancamiento de las negociaciones.

El Changuito Zeballos se entrena en Boca hasta definir su situación contractual El presidente de Boca esperaba otro gesto del futbolista luego de haber mejorado considerablemente su contrato a fines del año pasado y elevar su cláusula de rescisión a 20 millones de dólares. Sin embargo, las conversaciones para extender el vínculo quedaron congeladas tras la lesión muscular que sufrió Zeballos y nunca volvieron a encaminarse. Desde entonces, además, el delantero perdió protagonismo y no logró recuperar el nivel que había mostrado antes del desgarro.

El Changuito Zeballos se entrena en Boca a la espera de destrabar su situación contractual. @BocaJrsOficial En el último semestre, el Changuito apenas disputó 13 de los 24 partidos oficiales de Boca y convirtió un solo gol, frente a Estudiantes. Mientras tanto, aguarda la posibilidad de continuar su carrera en el exterior. Hasta ahora, la única propuesta concreta llegó desde el CSKA de Moscú, que ofreció 10 millones de dólares, una cifra considerada insuficiente por la dirigencia. Napoli, otro de los clubes que siguió de cerca al atacante, todavía no realizó una oferta formal.