Atento, Boca: el DT de Recoleta se mostró confiado en dar vuelta la serie y le lanzó una advertencia a su rival

Jorge González, DT de Recoleta, palpitó el partido de vuelta por los octavos de la Sudamericana ante el Xeneize y se mostró confiado en dar vuelta la serie.

Recoleta de Paraguay buscará este martes dar el gran golpe ante Boca cuando lo reciba en el Estadio Defensores del Chaco por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto paraguayo debe remontar el 1-3 sufrido en la ida y su entrenador, Jorge González, se mostró confiado con la posibilidad de dar vuelta la serie y avanzar a los cuartos de final.

El DT de Recoleta se mostró confiado en dar vuelta la serie ante Boca “Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción”, aseguró González en diálogo con TyC Sports. El técnico consideró que su equipo tuvo argumentos para conseguir un mejor resultado en Buenos Aires y recordó que, pese a comenzar en desventaja, Recoleta generó situaciones para lastimar al Xeneize: “Once contra once ganábamos 1-0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar”, sostuvo.

El DT de Recoleta se mostró confiado en dar vuelta la serie ante Boca. Getty El entrenador paraguayo sabe que la misión no será sencilla, pero mantiene la ilusión de alcanzar la clasificación: “Esperamos estar a la altura del compromiso y poder tener un buen juego para poder pasar de fase. No será fácil, hay que ganar por dos goles y después intentar la hazaña de conseguir más y, si no, irnos a penales”, explicó González, que ya tiene definido cómo prepararse para ese escenario.

González advirtió que su equipo practicó penales en caso de ir a la definición desde los 12 pasos En ese sentido, el técnico reveló que sus futbolistas llevan varios días practicando ejecuciones desde los doce pasos: “Los chicos ya vienen practicando desde el día siguiente al partido”, contó González, quien pretende que su equipo llegue preparado en caso de que consiga imponerse por dos goles y la serie deba definirse en los penales. “Los chicos están muy motivados”, agregó.