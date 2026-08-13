La picante sentencia del jugador expulsado en Recoleta por un codazo a Flores: "Que no esperen mi disculpa"

Un jugador de Recoleta que fue expulsado ante el Xeneize lanzó una contundente frase sobre los cuestionamientos de los hinchas acerca de esa jugada.

Recoleta estuvo muy cerca de dar el golpe ante Boca, pero terminó sufriendo una remontada que lo dejó 3-1 abajo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto paraguayo llegó a estar en ventaja y tenía controlado el partido, hasta que la expulsión de Wilfrido Báez antes del entretiempo modificó por completo el desarrollo del encuentro.

La acción ocurrió sobre el cierre de la primera mitad, cuando Piero Maza fue llamado por el VAR y decidió mostrarle la tarjeta roja al delantero por un codazo sobre Leonel Flores. El futbolista de Boca quedó tendido sobre el césped y se tomó la zona de la mandíbula, mientras Báez se marchaba expulsado con Recoleta todavía ganando 1-0.

Video: la insólito expulsión de Báez por un codazo a Flores SE QUEDA CON 10 RECOLETA: Wilfrido Báez se fue EXPULSADO por este codazo contra el pibe Flores pic.twitter.com/1YoUAN8v2I — ELNINE (@ElNineES) August 11, 2026 La picante sentencia del jugador expulsado en Recoleta por un codazo a Flores Después del encuentro, el delantero habló con Cardinal Deportivo y sorprendió por la manera en la que defendió su accionar: “Ni si el FBI me investiga van a encontrar algo, porque soy una persona honesta”, afirmó Báez, quien además dejó en claro que no tenía intenciones de pedir disculpas por la infracción.

“Estaba escribiendo al grupo de compañeros y les iba a decir que no esperen mi disculpa, porque eso es de cagón. Yo me hago responsable de esa jugada”, sostuvo. Luego explicó lo ocurrido: “Por inercia levanté el brazo y agarré al jugador de Boca para hacerme sentir en la marca, y le tomé de la boca. Ya sabía lo que se venía por las cámaras”. Además, reconoció que su expulsión terminó siendo determinante.