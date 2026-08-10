Boca tomó una tajante decisión con Enner Valencia para los octavos de final de la Copa Sudamericana

A 24 horas del partido de ida ante Recoleta de Paraguay, Boca tomó una determinación de último momento que anticipa cuándo podría debutar el 9 ecuatoriano.

Enner Valencia todavía no está para jugar, pero ya tiene su lugar asegurado en la Copa Sudamericana. Luego de oficializar su llegada, el delantero ecuatoriano fue inscripto por Boca en la lista de buena fe para los octavos de final, cuyo plazo vencía este lunes.

En dicha instancia, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se verá las caras con Recoleta FC. El partido de ida será este martes a las 19 (hora argentina) en el Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize volverá a ejercer la localía mientras se sigue trabajando en recuperar el césped de la Bombonera.

Por cuestiones lógicas, Valencia no aparece entre los convocados para el primer encuentro de la serie. La idea del cuerpo técnico de Boca es que haga un reacondicionamiento físico dado a que su último partido fue el 30 de junio, cuando Ecuador quedó eliminado del Mundial a manos de México.

La revancha en Paraguay, prevista para el martes 18 de agosto, podría marcar el estreno oficial del ex Pachuca con los colores azul y oro. Aunque claro, todo dependerá del resultado de la ida en Parque Patricios. Si es favorable para el Xeneize, quizás el Vasco opte por no apresurar los tiempos.