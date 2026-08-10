La rompió en el fútbol argentino, lo quiso Boca y ahora fue vendido a una liga top de Europa ¡por US$ 10.000.000!

El delantero por el que había negociado Boca en este mercado seguirá su carrera en el Viejo Continente. La operación se cerró en una cifra exorbitante.

El mercado de pases volvió a dejar una historia de esas que llaman la atención. David Romero, uno de los delanteros que más se destacó en el fútbol argentino durante el último tiempo con la camiseta de Tigre, tiene todo encaminado para pegar el salto al fútbol europeo.

El correntino de 23 años, por quien Boca negoció hasta hace algunos días con el club de Victoria, continuará su carrera en el Parma de Italia. En el Xeneize, sin embargo, tomaron la decisión de no avanzar justamente por su alta cotización, la cual quedó reflejada ni bien trascendieron los números de la transferencia.

Bombazo: David Romero se va al Parma y Tigre recibirá una fortuna Es que, según informó el Corriere dello Sport, el club de la Serie A se comprometió a pagar US$ 10.000.000 por la totalidad de la ficha de Romero. Una cifra exorbitante para la economía del Matador, que a principios de 2026 había activado su opción de compra de US$ 2.500.000 dado a que el atacante estaba a préstamo desde Talleres de Córdoba.

David Romero jugará en el Parma de la Serie A. X @catigreoficial Por qué no prosperó el interés de Boca por el delantero El Sevilla de España también había aparecido como una alternativa, aunque finalmente el Parma tomó la posta y espera por la llegada de Romero para los próximos días. Boca, por su lado, lo había tenido en carpeta para reforzar su ataque pero el pase se frustró en un abrir y cerrar de ojos.