Mourinho lanzó un fulminante dardo contra Guardiola por una inédita decisión de Pep: "Es algo que odio"

En su nuevo documental, José Mourinho volvió a distanciarse del ex DT del Manchester City con un inesperado palazo que hizo ruido en el fútbol europeo.

José Mourinho no suele guardarse nada, y esta vez tampoco hizo la excepción. En su nuevo documental, que se estrenará este 11 de agosto por Netflix, el histórico DT portugués habló sobre su relación con el fútbol, su futuro y dejó una frase que rápidamente hizo ruido: cuestionó a los entrenadores que deciden tomarse un año sabático. ¿El destinatario? Aunque no lo nombró, todos los flashes se fueron con Pep Guardiola.

La frase con la que Mourinho liquidó a Pep Guardiola “Algunos tipos necesitan un año sabático, algo que odio. Odio esa palabra. Para mí, un año sabático significa debilidad”, lanzó el actual técnico del Real Madrid. La declaración llega en un momento particular para Pep, quien después de una década al frente del Manchester City decidió alejarse de los bancos y todavía no tiene definido cuál será su próximo paso.

El contraste entre ambos es evidente. Mientras el español se tomó un respiro después de una etapa cargadísima de partidos y títulos, Mourinho dejó claro que no se imagina haciendo algo parecido. “Nunca necesito descansar. Descansaré cuando me muera”, aseguró, fiel a su estilo provocador.

Mourinho en foco, detrás suyo Guardiola. Foto: EFE En esa línea, y por si quedaban dudas sobre su relación con la profesión, The Special One fue todavía más allá para distanciarse de Guardiola. “Mi mundo es entrar a un estadio de fútbol con 50.000 o 90.000 aficionados. He tenido 100.000. Ese es mi mundo. Sin el fútbol, siento que me falta algo”, explicó.