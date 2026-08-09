Paolo Maldini reveló que Guardiola estuvo muy cerca de dirigir a Italia: el motivo por el que rechazó la oferta

Pep Guardiola estuvo a punto de ser el nuevo DT de la Azzurra, pero finalmente decidió dar un paso al costado por un motivo inesperado.

Pep Guardiola estuvo muy cerca de convertirse en el entrenador de la Selección de Italia. La revelación fue realizada por Paolo Maldini, exdirector de la Azzurra, quien contó en una entrevista con el diario Corriere della Sera que el exentrenador del Manchester City estuvo “muy tentado” de aceptar el desafío y hasta llegó a imaginar cómo sería su equipo.

Según relató Maldini, el contacto fue mucho más avanzado de lo que se conocía. “A través de unos amigos, había expresado la idea de entrenar a una selección nacional. Fuimos a visitarlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel”, reveló el exdefensor, que explicó que Guardiola era considerado el candidato ideal por su propuesta futbolística.

Paolo Maldini reveló que Guardiola estuvo muy cerca de ser el nuevo DT de Italia La cuestión económica, además, nunca habría sido un obstáculo. Maldini negó que el español hubiera solicitado 20 millones de euros para asumir el cargo y aseguró que el propio Guardiola había planteado una condición completamente diferente: “El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: dame un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta”. Sin embargo, hubo otro factor que terminó inclinando la balanza.

Guardiola estuvo muy cerca de ser el nuevo DT de Italia, según reveló Paolo Maldini. EFE “Guardiola viene de diez años agotadores en la Premier League. Le operaron de la espalda. Quiere descansar”, explicó Maldini para justificar la negativa del técnico. El exentrenador de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City había mostrado interés real por el proyecto italiano, pero el desgaste acumulado durante una década en Inglaterra terminó pesando más que la posibilidad de asumir el desafío de reconstruir a la Azzurra.