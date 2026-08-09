La exigencia de Briatore que Colapinto reveló y explica por qué Alpine nunca se conforma: "Era casi la persona más descontenta"

Colapinto contó una llamativa anécdota del GP de Canadá y reveló la exigencia que tiene el jefe de Alpine, incluso después de un gran resultado.

Franco Colapinto aprovechó el receso de verano de la Fórmula 1 para revelar una particular anécdota que protagonizó junto a Flavio Briatore después del Gran Premio de Canadá. Alpine había conseguido uno de sus mejores resultados de la temporada, con el argentino sexto y Pierre Gasly octavo, pero el asesor ejecutivo de la escudería francesa estuvo lejos de celebrar: “Después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando. Era casi la persona más descontenta de todo el equipo”, contó el piloto.

La explicación de semejante reacción sorprendió todavía más. Según relató Colapinto, Briatore no estaba conforme por la diferencia de rendimiento respecto de Ferrari y por el acercamiento de Racing Bulls: “Se debía a lo lejos que estábamos de Ferrari en comparación con Miami. Quería entender por qué era así. Todos estaban realmente contentos con los puntos, pero él decía: ‘No, no, quiero más. No me gusta dónde estamos y Racing Bulls también está demasiado cerca de nosotros’”, explicó el pilarense.

Colapinto reveló la exigencia que tiene Briatore dentro de Alpine Lejos de cuestionar la actitud del italiano, Colapinto aseguró que comprende perfectamente su manera de trabajar y que esa presión resulta necesaria para que Alpine pueda dar el salto que pretende: “Para tener éxito en la F1 y lograr el objetivo que tenemos de la zona media, necesitás a alguien como él. Creo en su proceso”, sostuvo el argentino, quien considera que el conformismo no tiene lugar en una categoría tan competitiva.

Colapinto y Gasly junto a Flavio Briatore en el box de Alpine. X @AlpineF1Team Incluso, el piloto de Alpine reconoció que comparte esa mentalidad con Briatore: “Es su forma de liderar. Es un animal competitivo. Solo volvió a la Fórmula 1 para ganar y realmente lo aprecio porque yo soy igual”, concluyó Colapinto, dejando en claro que detrás de la exigencia del empresario italiano existe una ambición que también comparte el argentino.