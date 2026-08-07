Colapinto fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Italia: "Quién lo hubiera dicho, ni la matera me dejaron"

Mientras disfruta de sus últimos días de descanso, Franco Colapinto fue asaltado y se descargó con un particular posteo en sus redes.

Franco Colapinto aprovechaba el receso de la Fórmula 1 en Italia, pero sus días de descanso terminaron con un inesperado dolor de cabeza. El piloto de Alpine sufrió un robo y, entre las pertenencias que le sustrajeron, hubo una que para cualquier argentino es casi sagrada.

El pilarense no estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho, que habría sucedido durante la jornada del miércoles. Entre las cosas que desaparecieron había ropa y distintos objetos personales. Y, claro, también se llevaron su matera. Lejos de guardarse la bronca, Colapinto decidió contar lo ocurrido en sus redes sociales con la ironía que lo caracteriza.

Con una pisca de humor: la reacción de Colapinto al ser víctima de un robo Primero, publicó un carrusel de fotos y dejó un mensaje dirigido a quienes se llevaron sus pertenencias: “Últimas fotos de esta ropa, mate, etc... espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”. Una forma de tomarse con humor una situación que, lógicamente, no le cayó nada bien.

La publicación de Franco Colapinto tras el robo sufrido en Italia. Colapinto volvió a referirse al robo en sus historias de Instagram y apuntó directamente al hecho de que los ladrones también se llevaron elementos vinculados a una de las costumbres más argentas. “Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Ni la matera dejaron, loco. Estoy seguro que no les va a gustar el mate”, escribió.