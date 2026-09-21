Colapinto reveló qué le dijo a Gasly tras la polémica en en el GP de España y dejó una frase inesperada

Franco Colapinto contó cómo quedó su relación con Pierre Gasly después del cruce en Madrid y recordó con humor su reacción durante la carrera.

Colapinto es uno de los ocho argentinos que lograron sumar puntos en la historia de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se refirió a la polémica que protagonizó con Pierre Gasly en las últimas vueltas del Gran Premio de España de Fórmula 1. El argentino venía detrás del francés y necesitaba que le cediera la posición para no perder tiempo frente a Liam Lawson y Oscar Piastri, pero el cambio se demoró y la tensión quedó expuesta en las comunicaciones de Alpine.

Consultado sobre qué pasó después de aquella situación, Colapinto respondió con humor: "Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido". El piloto de Pilar también explicó que con el paso del tiempo aprendió a controlar mejor sus reacciones y lanzó una frase que provocó risas: "Soy políticamente correcto, mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024 hubiera sido otra cosa. Hubiera sido una tragedia, ya hubiera terminado hace rato porque me hubieran sacado esposado".

Colapinto explicó cómo quedó la relación con Gasly La filosa frase de Colapinto sobre la polémica con Gasly en el GP de España @FernandoSvaluto Más allá de la tensión que se vio durante la carrera, Colapinto aseguró que la relación con su compañero continúa siendo buena. “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro”, explicó. Y agregó: “Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero”.

“Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación, pero en el momento de la adrenalina y todo eso pasan cosas que no tienen que pasar”, sostuvo el argentino. Alpine, además, había publicado después de la carrera una imagen de ambos pilotos junto al mensaje “juntos somos más fuertes”, en una señal de que el equipo buscó dejar atrás el episodio.