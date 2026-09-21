La imponente racha que Franco Colapinto buscará estirar en el Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto regresa a Bakú, escenario de sus primeros puntos en la F1, después de sumar en Monza y Madrid y buscará prolongar su gran momento.

Franco Colapinto vuelve este fin de semana a uno de los circuitos que guarda un lugar especial en su historia dentro de la Fórmula 1. El argentino afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán en las calles de Bakú, donde en 2024 consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría. Ahora, sin embargo, el contexto es diferente: llega con Alpine en plena recuperación y después de haber vuelto a meterse entre los protagonistas en las últimas carreras.

El piloto argentino atraviesa una racha positiva que comenzó en Monza y tuvo continuidad una semana después en Madrid. En Italia cruzó la bandera a cuadros en el 9° lugar para sumar dos unidades, mientras que en el estreno del Madring dio un golpe todavía mayor al finalizar séptimo y quedarse con seis puntos.

Franco Colapinto buscará estirar su racha de sumar puntos en Bakú Los resultados consecutivos le permitieron a Colapinto recuperar terreno dentro de Alpine y achicar parte de la diferencia que tenía con Pierre Gasly. El argentino logró transformar su rendimiento en puntos en dos escenarios muy diferentes y ahora tendrá por delante un circuito que conoce bien y en el que ya demostró que puede aprovechar las oportunidades.

El recuerdo de 2024 también aparece como un incentivo especial. Bakú fue el escenario en el que Colapinto consiguió sus primeras unidades en la Fórmula 1, justamente en un trazado callejero que exige precisión absoluta y donde los errores suelen pagarse caro. Un año después, regresará con mayor experiencia y con un Alpine que llega en otro momento de la temporada.