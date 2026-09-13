Carrerón de Franco Colapinto: terminó 7° en un GP de España que ganó Kimi Antonelli

Franco Colapinto tuvo una tremenda actuación en el Gran Premio de España y cerró el estreno de Madring con un destacado séptimo puesto. El argentino largó noveno, ganó dos posiciones en la primera vuelta y, pese a una estrategia que lo hizo retroceder hasta el décimo lugar, protagonizó una gran recuperación para volver a meterse entre los mejores.

Colapinto terminó 7° en un atractivo GP de España Colapinto tuvo que trabajar durante buena parte de la carrera para recuperar el terreno perdido. Después de su detención en boxes, quedó décimo y comenzó a acercarse progresivamente a Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad. En el tramo final encontró su mejor ritmo, se despegó del piloto de Racing Bulls y en la vuelta 48 superó al brasileño para avanzar al octavo lugar.

Colapinto terminó 7° en Madrid y sumó 6 puntos de oro. Instagram @alpinef1team La definición todavía le tenía guardada otra recompensa. Pierre Gasly, que era uno de los pocos pilotos que todavía no había realizado su parada obligatoria, ingresó a boxes en la penúltima vuelta y eso permitió que Colapinto ascendiera al séptimo puesto. El argentino aprovechó además el aire limpio para alejarse de Oscar Piastri y aseguró un resultado de enorme valor para Alpine.

Antonelli volvió a ganar y se acerca al título mundial La victoria, en tanto, quedó en manos de Kimi Antonelli, que consiguió imponerse en una apasionante pelea con Max Verstappen y Lando Norris. El piloto de Mercedes logró abrir una diferencia de cuatro segundos sobre el neerlandés, mientras que el británico de McLaren completó el podio. Charles Leclerc fue cuarto, George Russell quinto y Liam Lawson sexto.