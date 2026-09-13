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Colapinto hizo un carrerón en Madrid al finalizar en el 7° puesto.
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Carrerón de Franco Colapinto: terminó 7° en un GP de España que ganó Kimi Antonelli

Colapinto hizo un carrerón en el Madring, terminó 7° y sumó 6 puntos de oro para Alpine. Antonelli volvió a imponer condiciones y se quedó con un nuevo triunfo.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Colapinto terminó 7° en un atractivo GP de España

Colapinto tuvo que trabajar durante buena parte de la carrera para recuperar el terreno perdido. Después de su detención en boxes, quedó décimo y comenzó a acercarse progresivamente a Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad. En el tramo final encontró su mejor ritmo, se despegó del piloto de Racing Bulls y en la vuelta 48 superó al brasileño para avanzar al octavo lugar.

Colapinto termin&oacute; 7&deg; en Madrid y sum&oacute; 6 puntos de oro.

Colapinto terminó 7° en Madrid y sumó 6 puntos de oro.

La definición todavía le tenía guardada otra recompensa. Pierre Gasly, que era uno de los pocos pilotos que todavía no había realizado su parada obligatoria, ingresó a boxes en la penúltima vuelta y eso permitió que Colapinto ascendiera al séptimo puesto. El argentino aprovechó además el aire limpio para alejarse de Oscar Piastri y aseguró un resultado de enorme valor para Alpine.

Antonelli volvió a ganar y se acerca al título mundial

La victoria, en tanto, quedó en manos de Kimi Antonelli, que consiguió imponerse en una apasionante pelea con Max Verstappen y Lando Norris. El piloto de Mercedes logró abrir una diferencia de cuatro segundos sobre el neerlandés, mientras que el británico de McLaren completó el podio. Charles Leclerc fue cuarto, George Russell quinto y Liam Lawson sexto.

De esta manera, Colapinto cerró un domingo espectacular en Madrid: largó noveno, atravesó distintos momentos de dificultad y terminó séptimo, sumando puntos en el estreno de un circuito completamente nuevo para toda la Fórmula 1. Para Antonelli, además, la jornada tuvo un premio todavía mayor: su primera victoria en Madring y otro golpe importante en la pelea por el campeonato.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de España

Carrerón de Franco Colapinto: terminó 7°

Franco Colapinto tuvo un manejo y gestión impecable para ganar dos posiciones desde la largada y defenderla ante Oscar Piastri, detrás de Lawson. Finalizó 7° en el Madring y sumó 6 puntos de oro.

Kimi Antonelli ganó el GP de España

El piloto italiano demostró, una vez más, que quiere ser el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1 y se quedó con el GP de España. Max Verstappen fue 2° y Lando Norris, quien se vio perjudicado con el Safety Car, concluyó en el 3° lugar.

Norris presiona a Verstappen, quien está a 1.7s de Antonelli

Lando Norris quiere recuperar el segundo lugar, pero Super Max no se rinde e impone defensa. Kimi Antonelli está 1° y se encamina a una nueva victoria.

Colapinto pasó a Bortoleto y está 8°

Después de varias vueltas, Franco Colapinto logró pasar a Bortolero, escaló al 8° lugar y espera que su compañero de equipo vaya a los boxes.

incidente con Colapinto e investigación de los comisarios

En la curva 17, el argentino habría cortado una curva para sacar ventaja. Todavía no hay sanción.

Colapinto levanta el ritmo y mejora vuelta tras vuelta

Hizo sus dos mejores vueltas en la carrera y bajó la barrera de los 1m 31s que venía rodando hasta el momento. Virtualmente, con el ingreso a boxes de los cuatro pilotos por delante de él que todavía no lo hicieron, quedaría por delante de Oscar Piastri.

Colapinto y su mejor vuelta en la reanudación de la carrera para seguir 10°

El argentino mejoró el rendimiento con el cambio de neumáticos y trata de resistir ante Lindblad, teniendo en cuenta que los cuatro pilotos que tiene por delante (Lawson, Piastri, Gasly y Bortoletto) todavía no entraron a boxes.

Norris a los boxes y Leclerc es el nuevo líder en Madrid

Colapinto a los boxes: cayó hasta el 10° lugar

Franco Colapinto fue a los boxes para cambiar gomas medias por duras y perdió 3 posiciones al caer hasta el 10° puesto.

Virtual Safety Car: se la pegó Stroll

El piloto de Aston Martin sufrió un problema en sus frenos y chocó contra los muros del Madrind. Ante ello, se desplegó el Virtual Safety Car.

Norris le saca 6 segundos a Antonelli y lidera a placer en Madrid

El campeón del mundo tiene un ritmo bestial y ya le sacó más de 5 segundo al piloto italiano.

Lawson lo pasó a Colapinto, quien ahora está 7°

Franco Colapinto no pudo imponer mucha resistencia contra el Red Bull de Lawson y cayó hasta el 7° lugar en el Madring.

Colapinto sube al 6° lugar y va por Russell

Lewis Hamilton sufrió un problema en los frenos y cayó hasta el último lugar. Esto lo aprovechó Colapinto, quien subió un lugar más, y se ubica 6°.

¡Tremenda largada Neneeee!

Colapinto, como ya nos tiene acostumbrados, demostró sus dotes en la largada, superó a Lawson y Piastri y escaló al 7° lugar en el Madring. Por su parte, Pierre Gasly también ganó un lugar y se ubica 13°.

Lando Norris le tiró el auto a Antonelli y cuidó su primer lugar en Madrid

El campeón del mundo largó muy bien, le demostró al joven italiano que quiere dar batallar y tras una dura lucha, se mantuvo en el primer lugar. Verstappen se ubica 2° y Antonelli 3°.

¡Vuelta de formación en el GP de España en el circuito de Madring!

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