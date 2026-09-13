La felicidad de Franco Colapinto tras su gran carrera en Madrid: "Fue una de mis mejoras carreras"

Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España, sumó seis puntos y destacó su actuación en uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a Alpine.

Franco Colapinto atraviesa un momento de crecimiento en la Fórmula 1 y el Gran Premio de España volvió a ser una muestra de ello. El argentino largó desde la novena posición, protagonizó una gran carrera y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar, resultado que le permitió sumar seis puntos y alcanzar las 27 unidades en la temporada.

El análisis de Colapinto tras su carrerón en Madrid Después de la competencia, el piloto de Alpine realizó un balance más que positivo de su actuación y se mostró especialmente satisfecho con lo realizado durante todo el fin de semana: “Fue una buena carrera, está dentro de las mejores. Fue un fin de semana completo, ayer creo que tuve la mejor qualy”, destacó Colapinto, quien también valoró nuevamente su buena largada y la capacidad para avanzar posiciones desde los primeros metros.

X @SC_ESPN El oriundo de Pilar también explicó que no todo fue sencillo durante la competencia y que tuvo que lidiar durante varios giros con Gabriel Bortoleto: “Largué de nuevo muy bien, avancé y perdí muchísimo tiempo con Bortoleto. No me podía acercar y no me daba para pasarlo. Se movía bastante mal y estuve cerca de tocarlo”, contó. Finalmente, logró superar al brasileño y pudo quedarse con una séptima posición que celebró especialmente.

“Estoy contento con la carrera que hice, fue una carrera limpia. Pasar a Bortoleto me complicó un poco la carrera, después lo pude mantener. Fue una gran carrera y estoy muy agradecido”, agregó Colapinto, dejando en claro la satisfacción que le produjo el resultado. El argentino volvió a sumar por segundo Gran Premio consecutivo y confirmó la evolución que viene mostrando junto a Alpine.