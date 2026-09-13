¿Cuándo y dónde vuelve a correr Colapinto tras su gran carrera en el Madring?

Franco Colapinto terminó 7° en Madrid, sumó puntos valiosos para Alpine y ahora pondrá toda su energía en la próxima carrera de la Fórmula 1.

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en el Gran Premio de España con un séptimo puesto que le permitió sumar seis puntos para Alpine y puntuar por segunda carrera consecutiva. Después de haber largado desde la novena posición, el argentino logró recuperarse durante la carrera y volvió a meterse entre los protagonistas de la jornada.

Ahora, el pilarense deberá esperar dos semanas para volver a subirse al Alpine. Su próximo desafío será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú y corresponderá a la decimoquinta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Los horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán, la próxima carrera de Colapinto en la F1 La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre, con los primeros entrenamientos libres: el primero será de 5:30 a 6:30 y el segundo de 9 a 10, siempre en horario argentino. Al día siguiente, el viernes 25, se realizará el tercer entrenamiento entre las 5:30 y las 6:30, mientras que la clasificación comenzará a las 9.

El GP de Azerbaiyán será la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1. Instagram @francolapinto La carrera será el sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana, por lo que los fanáticos argentinos tendrán que madrugar para volver a disfrutar de Colapinto en acción. El circuito de Bakú, caracterizado por sus largas rectas y sus estrechas calles, volverá a representar un desafío particular para el piloto de Alpine.