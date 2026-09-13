No se vio por TV: por qué los mecánicos de McLaren tuvieron que ayudar al Alpine de Colapinto

Los mecánicos de la escudería británica se acercaron al auto del argentino y actuaron rápidamente para evitar un incidente.

Cuando la actividad en pista ya había terminado, el Alpine de Franco Colapinto recibió una inesperada asistencia de parte de los mecánicos de McLaren. La escena ocurrió después de la clasificación del Gran Premio de España, mientras los autos permanecían detenidos, y no fue advertida por buena parte de los espectadores que siguieron la sesión por televisión.

Los integrantes de la escudería británica se acercaron al monoplaza del argentino y comenzaron a refrigerar sus frenos. A primera vista, la situación podía resultar llamativa, especialmente porque se trata de dos equipos diferentes, pero detrás de esa intervención hay un motivo concreto y vinculado directamente con la seguridad.

Los mecánicos de McLaren refrigeraron los frenos del Alpine de Franco Colapinto tras la clasificación. Por qué McLaren ayudó al Alpine de Colapinto Después de una sesión de Fórmula 1, los frenos pueden quedar a temperaturas muy elevadas. Cuando los mecánicos detectan que el calor alcanzado puede representar un riesgo, es habitual que actúen rápidamente para reducir la temperatura, incluso si el auto pertenece a otra escudería.

El motivo no es menor: un sistema de frenos excesivamente caliente puede llegar a provocar un principio de incendio. Por eso, la colaboración entre equipos puede darse en este tipo de situaciones, sobre todo cuando los monoplazas están detenidos muy cerca unos de otros.

En el caso de Colapinto, fueron los mecánicos de McLaren quienes tomaron la iniciativa y refrigeraron los frenos del Alpine. Una imagen que quedó fuera del foco de la transmisión televisiva, pero que dejó una particular postal en el cierre de la clasificación en Madrid.