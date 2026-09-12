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El argentino buscará aprovechar la mejoría mostrada en la última práctica.
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Tremenda qualy de Colapinto, que largará 9º en Madrid: Norris sacó una pole de la galera

El argentino tuvo una destacada clasificación y partirá desde la novena posición, mientras Norris se quedó con la pole en el cierre de la sesión.

MDZ Deportes

El británico, último campeón mundial, registró un tiempo de 1:31.824 en su último intento de la Q3 y consiguió así su decimonovena pole en la Fórmula 1, la tercera de la temporada. Norris completó los 5.416 metros del Madring apenas 11 milésimas más rápido que Kimi Antonelli, quien partirá desde la segunda posición.

El piloto de Mercedes llega a la carrera como líder del campeonato y buscará defender esa condición desde la primera fila. Detrás de él largará Max Verstappen, que finalizó tercero con su Red Bull.

El Madring le sienta bien a Franco Colapinto.&nbsp;

El Madring le sienta bien a Franco Colapinto.

La grilla de partida para el GP de España

Colapinto volverá a la acción este domingo a las 10 de la mañana (hora argentina) para disputar la carrera principal. El Gran Premio de España podrá verse mediante Disney+ Premium, que ofrecerá la transmisión en vivo de la actividad. También estará disponible F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, como alternativa.

El minuto a minuto de Colapinto en la Qualy

Norris se quedó con la pole

Lando Norris fue el más rápido de la clasificación y largará primero este domingo en el estreno del Madring. El piloto de McLaren marcó 1:31.824 en la Q3 y consiguió su 19ª pole en Fórmula 1, la tercera de la temporada.

El británico superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, que partirá segundo en el Gran Premio de España.

Colapinto largará noveno en Madrid

Franco Colapinto cerró su vuelta en 1:32.903 y aseguró el noveno puesto de la clasificación, por lo que largará desde la novena posición en el Gran Premio de España. Lindblad terminó detrás, con 1:33.031.

La alegría de Colapinto tras avanzar a Q3

Comienza la Q3

Eliminados en Q2

Colapinto, otra vez a Q3

Franco Colapinto marcó 1:33.038 en su vuelta rápida y ascendió al octavo puesto, asegurando por ahora su pase a la Q3. Por su parte, Pierre Gasly quedó eliminado en la Q2 tras registrar 1:33.753.

¡Tremenda salvada de Franco Colapinto en la "Monumental"!

Tremenda salvada de Franco Colapinto en la "Monumental"

Colapinto aborta su vuelta

Franco Colapinto abortó su vuelta rápida en la Q2 y regresó a los boxes, por lo que deberá esperar para volver a intentarlo.

Comienza la Q2

Eliminados en Q1

Franco avanza a Q2

Franco Colapinto cerró su última vuelta de la Q1 en 1:33.963 y avanzó al noveno puesto. Nuevamente quedó por delante de Pierre Gasly, que terminó 11° con un registro de 1:34.246. Al final de la sesión, Russell marcó el mejor tiempo y avanzó primero.

Russell rozó el muro

“Choqué contra el muro”, dijo George Russell después de rozar las barreras con su Mercedes, aunque el monoplaza aparentemente no sufrió daños.

Colapinto marca un buen primer tiempo

Franco Colapinto completó su primera vuelta de la Q1 con un tiempo de 1:34.350 y se ubicó noveno en la clasificación provisional. Pierre Gasly, en tanto, aparece 12°.

Antonelli marca la primera referencia

Kimi Antonelli se ubicó primero con un tiempo de 1:33.566, casi dos décimas por delante de Max Verstappen, quien marcó su registro con neumáticos medios.

11:00 Empieza la Q1 en Madrid

Haas confirmó que Oliver Bearman no podrá participar de la clasificación tras el accidente que sufrió en la FP3.

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