Tremenda qualy de Colapinto, que largará 9º en Madrid: Norris sacó una pole de la galera
El argentino tuvo una destacada clasificación y partirá desde la novena posición, mientras Norris se quedó con la pole en el cierre de la sesión.
El argentino tuvo una destacada clasificación y partirá desde la novena posición, mientras Norris se quedó con la pole en el cierre de la sesión.
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación para el Gran Premio de España de la Fórmula 1: consiguió avanzar a Q3 y este domingo largará desde la novena posición. Lando Norris (McLaren) dio la sorpresa sobre el final y se quedó con la pole.
El británico, último campeón mundial, registró un tiempo de 1:31.824 en su último intento de la Q3 y consiguió así su decimonovena pole en la Fórmula 1, la tercera de la temporada. Norris completó los 5.416 metros del Madring apenas 11 milésimas más rápido que Kimi Antonelli, quien partirá desde la segunda posición.
El piloto de Mercedes llega a la carrera como líder del campeonato y buscará defender esa condición desde la primera fila. Detrás de él largará Max Verstappen, que finalizó tercero con su Red Bull.
Colapinto, por su parte, logró su mejor tiempo de la clasificación también con neumáticos blandos y partirá desde la novena posición, en una carrera que marcará el estreno del nuevo circuito semiurbano de Madrid en el calendario de la Fórmula 1.
Colapinto volverá a la acción este domingo a las 10 de la mañana (hora argentina) para disputar la carrera principal. El Gran Premio de España podrá verse mediante Disney+ Premium, que ofrecerá la transmisión en vivo de la actividad. También estará disponible F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, como alternativa.