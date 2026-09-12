Tremenda qualy de Colapinto, que largará 9º en Madrid: Norris sacó una pole de la galera

Norris se quedó con la pole

Lando Norris fue el más rápido de la clasificación y largará primero este domingo en el estreno del Madring. El piloto de McLaren marcó 1:31.824 en la Q3 y consiguió su 19ª pole en Fórmula 1, la tercera de la temporada.

El británico superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, que partirá segundo en el Gran Premio de España.