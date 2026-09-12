La eufórica reacción de Colapinto tras meterse en la Q3 del GP de España: "¡Ahí p... tenés!"

Colapinto cerró una gran vuelta en Madring, avanzó a la Q3 y no pudo contener la alegría cuando su ingeniero le confirmó que había quedado octavo.

Franco Colapinto volvió a demostrar que está dispuesto a pelear por todo en Madrid. El argentino cerró una gran vuelta en la Q2 del Gran Premio de España y, apenas cruzó la línea de llegada, buscó la confirmación de su ingeniero Stuart Barlow. La respuesta desató una reacción que reflejó toda su euforia.

“¿Cómo se ve?”, preguntó Colapinto por radio. Cuando Barlow le confirmó que había terminado octavo y que estaba dentro de la Q3, el piloto de Alpine explotó: “¡Juju! ¡Ahí p... tenés! ¡Vamos!”. Una celebración espontánea que dejó en claro lo importante que era para él haber conseguido el pase a la última instancia de la clasificación.

La eufórica reacción de Colapinto tras meterse en la Q3 del GP de España X @CarburandoTV Pero Franco todavía tenía más para festejar. Una vez asegurado su lugar entre los diez mejores, volvió a comunicarse con su equipo y lanzó otra frase cargada de emoción: “¡Qué p... vuelta!”. Del otro lado, Barlow respondió con un elogio que terminó de coronar la actuación: “Esa fue una vuelta muy ‘mega’”.

La clasificación de Colapinto representa además una importante señal para Alpine, que busca aprovechar el buen rendimiento mostrado en las últimas carreras. El argentino logró sacar el máximo del monoplaza en un circuito completamente nuevo para la Fórmula 1 y volvió a meterse entre los protagonistas de una jornada decisiva.